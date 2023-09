Novo solo de Rebeca Andrade tem Beyoncé, Anitta e trecho de Baile de Favela

Rebeca Andrade apresentou pela primeira vez sua nova série de solo nesta sexta-feira (29) durante o treinamento de pódio do Mundial de 2023, em Antuérpia, na Bélgica. A campeã olímpica e mundial aposta no tema "divas pop", com as músicas End of Time, de Beyoncé, e Movimento da Sanfoninha, de Anitta (Rafael Castilho e DJ Pimpa), além de um trecho da música Baile de Favela, de MC João, que consagrou a ginasta no ciclo olímpico de Tóquio. As informações são da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

A apresentação aconteceu em evento fechado para atletas e organização. O público poderá conhecer a nova sequência neste sábado (30) na estreia do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que vai até o dia 8 de outubro.

"Depois do Baile de Favela começamos a pensar qual seria a minha música de solo. Foi um processo longo e a muitas mãos. Eu tinha algumas diretrizes: representatividade, mulheres e, claro, algo que me tocasse e que eu pudesse transmitir minha energia para todos", afirma Rebeca à CBG.

Acabou o mistério! TÁ NO AR!!! ALÔ @beyonce ALÔ @anitta ‼️ Corram aqui para ver o novo solo da divaaaaa!

Rebeca Andrade acaba de estrear seu novo solo no Campeonato Mundial da Antuérpia! VEM VER! pic.twitter.com/xd3tvEJfnU — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) September 29, 2023

A ginasta destaca a importância de escolher músicas que tenham a ver com os sentimentos e com a identidade do atleta. "A música de solo é muito delicada, pois escutamos muito. Nós a repetimos várias vezes, precisamos gostar, ter prazer em executar", complementa.

A série foi elaborada em sigilo e contou com a contribuição da ginástica rítmica (GR). Além do coreógrafo Rhony Ferreira, professora de balé e auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Conjunto de GR, Bruna Martins, contribuiu para a apresentação. "Ela já me conhece há tempos. Esse toque feminino da Bruna fez toda a diferença”, disse a campeã olímpica do solo", declara a a campeã olímpica do solo.