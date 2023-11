Brasil encerra sua melhor campanha nos Jogos Pan-Americanos com 205 medalhas

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago terminaram nesse domingo (5) e, para o Brasil, foram marcados por uma campanha histórica. O País alcançou 40 vagas para os Jogos Olímpicos e conquistou 205 medalhas, sendo 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze, com novo recorde do total de medalhas e de medalhas douradas. Na segunda colocação no quadro de medalhas, o Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que teve 286 medalhas no total. As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Estou muito satisfeito com o desempenho brasileiro nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. O COB sempre quer fazer o amanhã melhor do que o ontem e esse era nosso objetivo. Sabíamos das dificuldades, mas sabíamos também que o trabalho do COB e das Confederações foi muito bem feito. Como sabemos do talento e potencial do atleta brasileiro, os verdadeiros astros dos eventos esportivos", destacou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Brasil saiu da edição anterior dos Jogos Pan-Americanos, Lima 2019, com os melhores números até então País chega à marca de 143 vagas garantidas em Paris 2024. , com 169 pódios, sendo 54 medalhas de ouro, 45 de prata e 70 de bronze. De uma edição para outra, os atletas brasileiros tiveram um aumento de 20% no número de medalhas. Além disso, com as 40 vagas olímpicas obtidas em Santiago, o

"As metas do COB foram atingidas: número de vagas olímpicas, tanto atletas quanto equipes, número total de medalhas e de ouro. Também nos consolidamos entre os três principais países no quadro de medalhas. Conseguimos pela segunda vez ficar em segundo lugar. Então nossos objetivos foram alcançados, o que nos deixa estimulados e confiantes para que os Jogos Olímpicos de Paris", afirmou Rogério Sampaio, chefe da missão brasileira na capital chilena.

A evolução do Brasil na maior competição esportiva continental deu um salto nos últimos ciclos. Em Mar del Plata 1995, o país ficou em sexto lugar, com 18 ouros. Em Winnipeg 1999 e Santo Domingo 2003, foi quarto colocado. Depois de jogar em casa, com Rio 2007, veio uma sequência de terceiras colocações – seguida por Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Em Lima 2019, chegou à segunda colocação, mas com maior dificuldade do que enfrentou em Santiago neste ano.

"O que me deixa mais satisfeito com o nosso resultado é ver a evolução de modalidades que até então nem em Jogos Pan-americanos a gente conseguia resultados satisfatórios. Em Santiago a gente teve muitos carros-chefes, como o boxe e a ginástica, para citar alguns. Mas ver o crescimento de outras modalidades reflete diretamente no quadro de medalhas. Esse é o nosso objetivo principal, trazer os resultados e medalhas e ver os atletas no alto do pódio", disse o vice-presidente do COB, Marco La Porta.