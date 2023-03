Procuradoria do TJD-RS denuncia o Inter por briga com o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho

briga generalizada após a eliminação nos pênaltis para o Caxias Enquanto o técnico Mano Menezes segue pensando no time para a estreia na Libertadores da América, na próxima terça-feira, dia 4, na Colômbia, contra o Independiente Medellín, o jurídico do Inter terá trabalho para defender os atletas que se envolveram naapós a, no último domingo, no Beira-Rio.

LEIA MAIS: Quem são os adversários do Inter no Grupo B da Libertadores da América

Nesta quarta-feira (29), a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) denunciou o Inter pela briga generalizada na partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O julgamento ainda não tem previsão de ocorrer.

O clube foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "desordens em sua praça de desporto" e "invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo". A pena prevista para estes casos vai desde multa - de R$ 100,00 a R$ 100 mil - até a perda de mando de campo no próximo Estadual.

Os dez jogadores expulsos na partida e o zagueiro Gabriel Mercado, Além disso, 11 atletas foram denunciados.flagrado por imagens de câmeras de TV na confusão.

Dentro de campo, o treinamento desta quarta-feira teve a ausência de Johnny. O volante que estava servindo à seleção norte-americana era esperado para a atividade, mas seu voo atrasou e ele se reapresentará na manhã desta quinta-feira.