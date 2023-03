Inter x Caxias: Súmula relata 10 expulsões e invasão de pai com uma criança

eliminação para o Caxias Enquanto o Inter busca explicações para adentro de campo, o departamento jurídico terá trabalho para explicar a confusão após o término da decisão de pênaltis que consumou a eliminação no Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira (27), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) disponibilizou a súmula da partida com o Caxias, após o detalhamento do árbitro Rafael Klein.

Além de apresentar o cartão vermelho para Carlos de Pena durante os 90 minutos, e Matheus Dias e Guedes, do Caxias, nas cobranças de penalidades, o juiz expulsou outros sete atletas na briga quase que generalizada após a última penalidade. Do lado colorado, John, Emerson Júnior, Baralhas, Rodrigo Moledo e Alan Patrick. Já da equipe grená, Marciel e Wesley, que foi denunciado na súmula por ter provocado o adversário.

O árbitro relatou também que um dos seguranças identificado pelo colete de número 0112 deu um soco no rosto do lateral Dudu Mandai, do Caxias, durante a briga.

Klein também citou a invasão do gramado por um torcedor do Inter. O homem, que segurava uma criança no colo, acertou um chute em Dudu Mandai. Ele também chutou um repórter cinematográfico antes de deixar o gramado. O torcedor foi identificado, suspenso do quadro social do clube e proibido de ter acesso ao Beira-Rio.

Na tarde desta segunda-feira, o homem de 33 anos compareceu na 2ª Delegacia de Porto Alegre, no bairro Menino Deus, para prestar depoimento. A mãe dele e da menina também foram ao local.

A Polícia Civil instaurou dois inquéritos contra o torcedor, um por lesão corporal e outro por "submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento". A pena prevista para este tipo de crime varia de seis meses a dois anos de prisão em caso de condenação. O homem não tem antecedentes criminais.

Após já ter definidos os adversários na Copa Libertadores da América, o grupo de jogadores se reapresenta na tarde desta terça-feira, e o técnico Mano Menezes começa a preparar o time que fará sua estreia no torneio continental entre os dias 4, 5 ou 6 de abril. Enquanto isso, a direção vai para o mercado em busca de reforços.