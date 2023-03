Caxias vence o Inter nos pênaltis e disputa final contra o Grêmio

O Caxias fez história no estádio Beira-Rio neste domingo (26), ao derrotar o Internacional na cobrança de pênaltis por 5 a 4, no Beira-Rio, depois de 1 a 1 no tempo normal. Com o resultado, o time caxiense enfrenta o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Após o apito final, os jogadores de Inter e Caxias brigaram em campo, em uma pancadaria que também incluiu torcedores que invadiram o gramado.

A primeira partida da final será no próximo sábado, dia 1º de abril, no estádio Centenário. O segundo jogo da final será na Arena do Grêmio, no dia 8 de abril.

O primeiro tempo começou com uma pressão impressionante do Internacional sobre o Caxias. Logo aos 2 minutos, Maurício chutou de fora da área para uma grande defesa do goleiro Bruno que espalmou para escanteio. Aos cinco minutos, Carlos de Pena arriscou e a bola passou perto do gol. O Caxias chegou ao gol colorado só a partir dos oito minutos, através da cobrança de dois escanteios. Aos 12 minutos, Eron ganhou na velocidade de Thauan Lara e cruzou rasteiro para a área. Perto da marca do pênalti, Bustos e Peninha disputaram a bola, que ficou com o goleiro Keiller. Aos 14 minutos, o lateral-direito Bustos tentou afastar, mas acabou jogando a bola na direção do próprio gol. A bola ficou em ótima condição para Jean Dias, dentro da área. O meia-atacante finalizou na saída do goleiro Keiller, que faz boa defesa para evitar o primeiro o gol do Caxias.

Aos 19 minutos, depois de tanto pressionar, o Inter abriu o placar com Maurício para delírio dos mais de 37 mil torcedores colorados presentes ao Beira-Rio. Luiz Adriano fez o pivô para Alan Patrick, que devolveu. O centroavante colorado achou Maurício, na grande área, livre, que chutou para o fundo das redes. O Caxias, contudo, não esmoreceu, e aos 47 minutos, no último lance da etapa inicial, empatou a partida. Jean Dias fez uma bela jogada pela esquerda ao enganar o meia Baralhas e cruzou na medida para Eron cabecear, sem chance de defesa para o goleiro Keiller.

No segundo tempo, a partida começou com os dois times em busca da vitória. No primeiro minuto de jogo, Eron foi lançado e cruzou rasteiro, mas ninguém do Caxias ingressou na área para concluir no gol de Keiller. Aos 2 minutos, Alan Patrick achou Wanderson na área, que cortou para o meio e buscou a finalização, mas foi bloqueado por Marcelo. Aos 7 minutos, Wanderson chutou forte e a bola bateu na trave.

Aos 22 minutos da etapa final, o técnico Mano Menezes atendeu os pedidos da torcida e colocou Pedro Henrique no lugar de Wanderson. Aos 31 minutos, Carlos de Pena foi expulso após cometer falta violenta. Em um final de jogo eletrizante, Caxias e Inter tiveram chances de fazer um gol que, caso saísse, definiria a classificação. Mas o jogo ficou mesmo empatado em 1 a 1, mesmo placar da partida anterior em Caxias do Sul e que exigiu a cobrança de pênaltis.

Na hora das cobranças, o Caxias foi eficiente e acertou todas: Marcão, Jean Dias, Guedes e Marcelo, em sequência, converteram. O Inter bateu com Alan Patrick, Pedro Henrique, Alemão e Matheus Dias, também marcando em todas as cobranças. Na quinta cobrança colorada, porém, o goleiro Bruno defendeu a cobrança de Estevão - e Wesley bateu bem para garantir a classificação grená. Ao comemorar, Wesley acabou irritando os adversários colorados, o que gerou uma briga generalizada na lateral do gramado - piorada pela invasão de gramado por parte de alguns torcedores. Uma nota que acabou deixando a eliminação ainda mais constrangedora para a torcida vermelha.

Inter (1) (4): Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara (Matheus Dias); Baralhas, Carlos de Pena, Maurício (Estevão), Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Caxias (1) (5): Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon (Moacir), Guedes, Diego Rosa (Pedro Cuiabá) e David Peninha (Wesley); Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Árbitro: Rafael Klein, com os auxiliares Mateus Rocha e Otávio Legramanti.