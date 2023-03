Quem são os adversários do Inter no Grupo B da Libertadores da América

Inter conheceu os adversários e o caminho que terá para dar início à luta pela conquista do tricampeonato da Libertadores da América Independiente Medellín, na Colômbia, e segue com duas partidas no Beira-Rio: Metropolitanos, da Venezuela, dia 18, às 19h, e Nacional, do Uruguai, em 3 de maio, às 19h. Na noite se segunda-feira (27), o. A trajetória do Colorado se inicia fora de casa, na terça-feira, dia 4 de abril, às 21h, diante do, na Colômbia, e segue com duas partidas no Beira-Rio:, da Venezuela, dia 18, às 19h, e, do Uruguai, em 3 de maio, às 19h.

A estreia colorada será diante de um adversário recente em torneios continentais. Pela Copa Sul-Americana de 2022, o Inter venceu os colombianos duas vezes. Em Medellín, vitória simples por 1 a 0 e novo triunfo no Beira-Rio por 2 a 0. Alguns jogadores seguem no time que enfrentou o Colorado, como o goleiro Mosquera e o atacante Pons. No momento, o Independiente ocupa a 11ª colocação do Campeonato Colombiano.

O segundo adversário do time de Mano Menezes é um estreante na Libertadores. O Metropolitanos foi campeão nacional da Venezuela, se garantindo no torneio continental. Nesta temporada, a jovem equipe não está bem e ocupa a penúltima colocação - em seis jogos, venceu um, empatou um e perdeu quatro. Os venezuelanos estão na primeira divisão desde 2014.

O time de mais camisa é o Nacional, do Uruguai. A equipe do país vizinho é tricampeã da Libertadores, mas não faz uma boa campanha há alguns anos. O último grande embate entre Inter e Nacional foi no torneio de 2006 - vitória colorada por 2 a 1 -, quando se enfrentaram pelas oitavas. No campeonato local, o time ocupa o terceiro lugar, atrás do Peñarol e do Defensor. De nomes conhecidos na equipe, restam o zagueiro Diego Polenta, alvo da dupla Grenal anos atrás, e o centroavante Emmanuel Gigliotti. Recentemente, o Grêmio contratou o volante Carballo.

torcedor que invadiu o gramado do Beira-Rio com a uma criança no colo Nesta terça-feira (28), em entrevista coletiva, o delegado Vinicius Naham, titular da 2ª delegacia de Polícia da Capital deu informações sobre oapós a derrota para o Caxias, no último domingo, pelo Gauchão. Segundo Naham, o agressor alegou que invadiu o campo para "se proteger" e que desferiu chutes contra o jogador do Caxias e o cinegrafista porque "se sentiu acuado".

O homem de 33 anos, além dos crimes de lesão corporal leve e invasão de campo, é investigado por "submeter criança sob sua autoridade a vexame ou a constrangimento", com pena prevista de detenção de seis meses a dois anos.

Calendário

04/04 - 21h Independiente Medellin-COL x Inter 18/04 - 19h Inter x Metropolitanos-VEN 03/05 - 19h Inter x Nacional-URU 22/05 - 21h Metropolitanos-VEN x Inter 07/06 - 19h Nacional-URU x Inter 28/06 - 19h Inter x Independiente Medellin-COL

Confira os grupos da Libertadores

Grupo A

Flamengo

Racing (ARG)

Aucas (EQU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Inter

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)

Grupo C

Palmeiras

Barcelona (EQU)

Bolivar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Independiente del Valle (EQU)

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético-MG

Grupo H