Grenal 438, pelo Gauchão, terá transmissão ao vivo pela TV fechada

Após quase um ano sem Grenal, as equipes de Grêmio e Inter voltam a se enfrentar neste domingo (5), às 20h, na Arena. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, terá transmissão ao vivo pela TV, mas será transmitida apenas para assinantes de TV fechada (pay per view) no canal Premier.

ingressos, que começaram a ser vendidos na terça-feira O Grenal 438 tem previsão de casa cheia, com boa procura por, primeiro apenas a sócios do Grêmio.

O Grêmio, após vencer o Campinense, da Paraíba, em Brasília Dentro das quatro linhas, os dois treinadores não devem fazer muito mistério para escalar as equipes., e avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, já retornou à Capital e treina nesta quinta-feira (2), pensando no duelo de domingo. As dúvidas na equipe ficam por conta do retorno de Carballo na vaga de Villasanti no meio-campo, e se Vina ou Ferreirinha iniciam entre os titulares.