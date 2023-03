Grêmio domina a partida e vence o Campinense por 2 a 0

Grêmio e Campinense-PA duelaram pela vaga na segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1). O Tricolor saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0, com gols de Franco Cristaldo e Ferreira. A partida no Estádio Mané Garrincha teve controle total do Imortal, que criou muitas chances de gol e conquistou a classificação. É importante dar crédito ao goleiro Otávio, que fez grandes defesas e evitou um placar mais elástico. Classificado, o Grêmio enfrenta o Ferroviária na próxima fase da Copa do Brasil.

O Tricolor começou com a mesma formação da última partida, contra o Novo Hamburgo. Renato manteve Vina na ponta-direita e Bitello na esquerda, deixando Ferreira no banco. Logo no começo, o time gaúcho avançava as linhas e buscava o gol. Aos três minutos, a defesa da Raposa perdeu a bola, Vina tocou para Suarez dentro da área, que bateu forte e o goleiro Otávio espalmou para escanteio.

Na jogada seguinte, Suárez tabelou com Cristaldo, que bateu forte, mas Otávio defendeu. Aos 6 minutos, Villasanti roubou na defesa, correu o campo todo e tocou para Pepê. O volante pegou em velocidade e chutou rasteiro para outra grande defesa de Otávio. O Grêmio começou avassalador, foram três chances de gol nos primeiros sete minutos.

Campinense deu seu primeiro chute aos 16 minutos, a bola foi longe da meta de Adriel. Aos 20 minutos, o Grêmio avançou em tabela com Bitello e Suarez, a bola rebateu na defesa e voltou em rebote. Reinaldo encheu o pé e acertou Cristaldo. Aos 24, Cristaldo cruzou e Kannemann cabeceou para baixo. O goleiro Otávio conseguiu salvar no reflexo.

O Imortal seguia atacando e tinha a maioria esmagadora da posse de bola. Aos 27, Cristaldo tabelou com Suárez, que devolveu de calcanhar para o argentino bater forte no canto e abrir o placar. Campinense 0x1 Grêmio. Aos 29, Guilherme Escuro bateu de fora e a bola foi sobre o gol de Adriel.

Aos 32 minutos, Suárez bateu cruzado de fora da área e a bola passou ao lado da trave de Otávio. O Campinense tinha dificuldades para sair do campo defensivo e acabava entregando a bola de volta ao Grêmio. Aos 38 minutos, Bitello e Suárez tabelaram, fizeram linda troca de passes e tocaram para Reinaldo finalizar na cara do gol. O lateral bateu cruzado para fora. Aos 43, Suárez ajeitou para Vina, que, da entrada da área, bateu no ângulo e só não marcou porque Otávio fez um milagre.

Como de costume, o time gremista entrou mais tranquilo na segunda etapa e tirou um pouco o pé do acelerador. Aos 15 minutos, Suárez cruzou para dentro da área. Dos cinco jogadores do Grêmio que podiam bater, Ferreira foi na bola. Com o gol aberto, o ponta furou e perdeu uma grande oportunidade. Aos 22, Galdino puxou para o meio e bateu de fora da área. A bola passou raspando na trave do Campinense. Aos 38, Thiaguinho recebeu dentro da área, deu um balãozinho e bateu sobre a meta de Adriel. Aos 39, Diego Souza tentou driblar Otávio, mas o arqueiro conseguiu afastar a bola.

Aos 42 minutos, Villasanti lançou para frente, Ferreira dominou, passou pelos dois zagueiros e bateu no canto de Otávio. Campinense 0x2 Grêmio. Aos 46, Ferreira driblou no fundo e tocou para trás, Suárez recebeu e bateu sobre a meta de Otávio.

Campinense 0 Otávio Passos; Thiago Ennes, William, Diego Silva e Bruno Colaço; Paulo Vitor (Thomas), Ramires, Guilherme Escuro (Tarcísio); Vanderlan (Thiaguinho), Mauri (Carlão) e Diego Viana (Anicete). Técnico: Leston Júnior.

Grêmio 2 Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Pepê (Galdino), Cristaldo (Diego Souza); Bitello (Thiago Santos), Vina (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Ítalo Magno de Paula Andrade.