Venda de ingressos para o Grenal 438 começa nesta terça-feira

Após quase um ano sem um clássico Grenal, a venda de ingressos para o embate entre Grêmio e Inter já iniciou. Nesta segunda-feira, a Arena Porto-alegrense abriu a comercialização de entradas para os sócios. A partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho será disputada no próximo domingo, às 20h, na Arena.

O público geral poderá adquirir as entradas a partir das 14h de hoje. Os valores dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 230,00, mas sócios-torcedores ouro e diamante têm desconto de 35% e 50%, respectivamente. O torcedor colorado terá de comprar os ingressos inteiros da área superior, que custam R$ 120 a unidade e R$ 60 a meia-entrada, entretanto, a logística para a venda aos visitante não foi definida.

Enquanto isso, o Grêmio segue os preparativos para enfrentar o Campinense-PB nesta quarta-feira, às 20h, em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida ocorre no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pois o clube paraibano vendeu o mando de campo. A alteração do local foi benéfica ao Tricolor, que fez uma viagem mais curta e pôde diminuir o desgaste dos seus atletas dias antes de um clássico Grenal.

Hoje, o grupo de Renato treinou no CT do Brasiliense, visando o confronto com o sexto colocado no Campeonato Paraibano, com 11 pontos. Para avançar à próxima fase do torneio, basta o Grêmio empatar. A regra força a equipe mandante a ser agressiva e buscar jogo desde o começo, fator que pode ser aproveitado pelo Tricolor.

Apesar de ter funcionado contra o Novo Hamburgo, a organização sem pontas de velocidade deve ser utilizada em casos específicos, e Ferreira retomará a posição de titularidade. O único jogador de meio com posição fixa é Cristaldo, que tem dado a base criativa para os ataques do Tricolor. Já Adriel está se credenciando como novo titular no gol gremista. Caso o Grêmio venha a ser campeão da Copa do Brasil, passando por todas as fases, o clube pode embolsar cerca de R$ 70 milhões.

A provável escalação do Grêmio para encarar os paraibanos deve ter Adriel; João Pedro (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê e Cristaldo; Bitello, Ferreira e Suárez.