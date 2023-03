Primeiro pelo Inter, Mano Menezes disputará seu sétimo Grenal na carreira

No próximo domingo (5), Mano Menezes irá disputar seu primeiro Grenal pelo time profissional do Inter. Entretanto, o treinador já tem experiência no maior clássico do Rio Grande do Sul. Foram seis partidas comandando o Grêmio, entre 2006 e 2007, com duas vitórias, três empates e uma derrota.

Do outro lado, agora, Mano quer estrear com vitória diante do clube onde trabalhou por duas temporadas. Para isso, o técnico está tendo uma semana livre para treinos, enquanto o rival se ocupa com a Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, o Colorado deu sequência na preparação para o Grenal 438 do próximo domingo, às 20h, na Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Mano foi a campo com o grupo de atletas e comandou um trabalho pressionando a saída de bola do adversário sob marcação alta. O técnico já arma a estratégia para tentar bater o rival fora de casa.

O recém-apresentado Luiz Adriano treinou com o grupo principal normalmente e marcou um gol. O atacante de 35 anos está bem fisicamente e é uma das opções do técnico para a composição de ataque contra o arquirrival. Na coletiva de sua apresentação, Luiz também afirmou que pode jogar como meia-criador se houver prévia combinação. Apesar de não ser sua posição de origem, ele pode substituir Alan Patrick em momentos pontuais.

Mano preservou alguns jogadores nas últimas partidas para ter o grupo completo para o clássico. A escalação está praticamente definida, a única dúvida é sobre a posição central do ataque. O Inter pode se apresentar com Pedro Henrique como centroavante, alteração que deu certo contra o Aimoré, e Mauricio pela extrema, ou estrear Luiz Adriano em sua posição de ofício e posicionar Pedro Henrique na ponta, essa última menos provável. A possível escalação deve ter Keiller; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Baralhas), De Pena e Alan Patrick; Wanderson, Mauricio e Pedro Henrique.

Nos últimos dias criou-se um boato de que o centroavante argentino Darío Benedetto poderia estar assinando com o Inter. Entretanto, a informação partiu da Argentina e não procede. O Colorado já contratou Luiz Adriano e tem Enner Valencia como objetivo para a titularidade do ataque. Além disso, o jogador tomaria uma vaga de estrangeiro, que pode ser utilizada para preencher outras posições do time. Benedetto tem 32 anos, atua no Boca Juniors.