Roberto Martínez é o novo técnico de Portugal

O espanhol Roberto Martínez, foi anunciado nesta segunda-feira (9) como novo técnico de Portugal, substituindo o português Fernando Santos, depois de ter liderado a Bélgica desde 2016 até à eliminação na fase de grupos do Mundial do Catar.

O primeiro desafio do novo treinador da seleção portuguesa, de 49 anos, será esclarecer o papel de Cristiano Ronaldo que, depois de um Mundial polêmico, assinou há pouco mais de uma semana com o clube saudita Al-Nassr.

"O ponto de partida é a lista dos 26 jogadores que jogaram o Mundial, e Cristiano é um deles", disse Martínez, na apresentação como novo técnico de Portugal, acrescentando que vai tomar as suas decisões "em campo" e "não em escritórios".

O técnico catalão deixou os Diabos Vermelhos no início de dezembro, afirmando que a eliminação precoce no Mundial do Catar não foi a causa de sua saída, decidida, segundo ele, antes do torneio.

Depois de uma vitória magra sobre o Canadá por 1 a 0, a Bélgica perdeu para o Marrocos por 2 a 0 e empatou com a Croácia sem gols. Martínez havia assumido o comando da Bélgica em 2016, após a traumática eliminação nas quartas de final da Eurocopa diante do País de Gales. Sob seu comando, o time chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018 e ficou em primeiro lugar no ranking da Fifa por mais de três anos.

A seleção portuguesa também sai de um longo período de estabilidade após oito anos comandada por Fernando Santos, com quem conquistou os primeiros títulos importantes: a Euro 2016 e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.

Quando o treinador de 68 anos anunciou a saída, cinco dias depois da eliminação nas quartas de final do Mundial de 2022 diante do Marrocos, a imprensa portuguesa escreveu que a federação queria contratar o compatriota José Mourinho, atual treinador da Roma.