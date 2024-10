Uma pioneira em vinhos com denominação de origem localizada no Vale dos Vinhedos

Localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a Peculiare tem sua origem em 2000, quando Ronaldo Zorzi resolveu transformar em negócio efetivo a produção de vinho artesanal elaborado pelo pai, que havia dado sequência a tradição centenária da família. O primeiro vinho com a marca foi elaborado em 2002 e comercializado a partir de 2004.

Atualmente, são cerca de 50 mil garrafas anuais de vinhos, espumantes e sucos, que têm como base uvas produzidas em vinhedos próprios em seis hectares dos 12 existentes na propriedade, onde também foi montada uma estrutura para promoção do enoturismo. Em 2017, a família investiu em um restaurante e, em 2019, em uma pousada com 10 apartamentos. Metade da área é destinada à preservação nativa.

Zorzi, formado enólogo em 1990, destaca como proposta da empresa a elaboração de vinhos e espumantes de alta gama, citando a condição de pioneira em rótulos com denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Nesta linha, enfatiza o projeto com vinhos tintos mais estruturados e longevos, incluindo um licoroso de 10 anos. Reconhece, no entanto, que é preciso acompanhar as tendências por produtos mais leves e frescos, razão para elaborar tintos, brancos e rosés, além de espumantes, com este perfil.

Dentre as variedades que usa na elaboração destaca a iniciativa com a uva georgiana Saperavi, que começou a plantar há oito anos. A primeira safra, em 2020, foi de 600 garrafas. O produto passou por barrica de madeira brasileira. Neste ano, a empresa lançou o rótulo com passagem em carvalho francês. "O consumidor é ávido pelo novo. Por isso, a importância de variedades e processos de elaboração diferentes", cita. A empresa ainda processa uvas Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Marselan, Merlot e Ancelotta, essa pouco usual no mercado.