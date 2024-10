Vinícola da Serra tem origem nos primeiros imigrantes do Vale dos Vinhedos

A chegada de Antônio Pizzato ao Brasil em 1875, vindo da Itália, é o ponto de partida para a estrutura atualmente existente na localidade de Santa Lúcia, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, onde são elaboradas atualmente em torno de 500 mil garrafas de vinhos e espumantes por ano. Foi de Plínio Pizzato, neto de Antônio, a decisão de iniciar, na década de 1980, a recondução dos vinhedos para conduções verticais, buscando melhorar a qualidade das uvas, culminando com o início da elaboração própria de vinhos, em 1999, quando cria a Pizzato Vinhas e Vinhos. Até então, a família produzia e vendia uvas para cooperativas e vinícolas da região.

O primeiro lote teve 15 mil garrafas de vinho Merlot. Lorenzo Pizzatto, da terceira geração da família de Plínio, coordenador da área de enoturismo e com atuação comercial, recorda que tão logo chegou ao mercado o vinho foi eleito o melhor pelo primeiro guia brasileiro do setor vinícola.

Atualmente, a empresa tem três marcas, todas elaboradas integralmente em instalações próprias. A Pizzato é uma coleção de vinhos com maior tempo de amadurecimento; a Fausto tem o maior volume de produção com vinhos mais leves, mas com passagem em barricas de madeira; e Allumé tem a proposta de utilizar uvas de parceiros de outras regiões gaúchas.

Os vinhedos próprios estão instalados em Santa Lúcia, com 36 hectares, desde 1968; e na região de Doutor Fausto, em Dois Lajeados, com 24 hectares, desde 1985.

De acordo com o coordenador, o vinho mais vendido é o Pizzato Merlot Reserva, enquanto o DNA 99 é o mais famoso. É elaborado com uvas Merlot, mas somente em safras de alta qualidade. Desta forma, em 25 anos, foi ao mercado somente em nove. "É um rótulo com muitos destaques internacionais. Foi o primeiro brasileiro a obter 95 pontos no concurso", salienta.

No portfólio de 29 rótulos estão disponíveis ainda variedades Chardonnay, Tannat, Alicante Bouschet, introduzida de forma pioneira no Brasil pela Pizzato, em 2004; Sauvignon Blanc e as pouco conhecidas do mercado, Ediodola, implantada na propriedade em 1988, e Semillon. Na linha de espumantes a empresa tem as versões brut branco e rosé, demi-sec, nature e vertigo, elaboradas exclusivamente pelo método tradicional.

A empresa tem nas grandes redes de supermercados das principais capitais o principal ponto de vendas. Delicatessens e lojas especializadas também são importantes. A maior parte dos volumes é entregue nos estados do Sudeste. De acordo com Lorenzo Pizzatto, desde 2019, a empresa investe em melhorias na vinícola. Agora começa a estudar um plano de expansão para garantir a sustentabilidade e o crescimento do negócio. Atualmente, as duas filhas, Jane e Flávia, e o filho Flávio administram a empresa.