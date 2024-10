Cave Antiga preserva casarão de madeira no interior de Farroupilha para produção própria

Com vinhedos próprios em Cotiporã e parcerias com produtores de uva da Campanha, da Serra do Sudeste e de Santa Catarina, a Cave Antiga tem sua produção concentrada num antigo casarão de madeira concluído em 1948, no interior de Farroupilha, pela família Gasperin, que também tinha histórico no setor. A propriedade foi adquirida em 1997 pelo enólogo João Carlos Taffarel, que no ano seguinte deu início à elaboração de vinhos e espumantes no local sob a marca Cave Antiga.

Atualmente, a vinícola elabora em torno de 30 mil a 40 mil litros por ano, volume dependente do comportamento da safra. A diretora comercial Natália Sanches Taffarel, filha do fundador, salienta a preocupação da vinícola em trabalhar a essência das bebidas, buscando características dos solos e dos terroirs, bem como a introdução de novas variedades diferenciadas.

Um dos varietais mais representativos na linha é o Marselan. Dentre as principais novidades está a uva Schönburger, de origem germânica, com plantios exclusivos em Cotiporã, onde também são cultivados Marselan e Chardonnay. Natália comenta que a variedade chegou ao mercado em 2019 em blends com outras uvas, como Tannat, Chardonnay e Marselan. "Lançamos o blend com Chardonnay no inverno. No verão já não tínhamos mais diante da boa repercussão. Ela se consolidou no portfólio da empresa e já estamos avaliando outras possibilidades", salienta.

Os blends, inclusive, são um produto forte na linha da Cave Antiga. Um deles foi comemorativo aos 25 anos da empresa com Marselan, Tannat e com o rótulo Iridium. Também destaca a busca por variedades de regiões com denominação de origem, como a Moscatel, em Farroupilha.

"O mercado está ávido por produtos com este perfil", assinala. A vinícola ainda elabora seis versões de espumantes e dois rótulos especiais: um licoroso da safra 1999 e um brandy com 15 anos de envelhecimento, ambos à base de uva Moscato.

As vendas da Cave Antigas são concentradas, em sua maioria, em lojas especializadas, restaurantes, delicatessens, em degustações e via e-commerce. Na vinícola, existe um salão reservado para realização de eventos gastronômicos harmonizados e outras experiências.