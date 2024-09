Festival de Gramado 2024: a catedral do cinema brasileiro segue de pé

Troféu Oscarito, entregue a ele neste ano como reconhecimento à trajetória de destaque no audiovisual brasileiro, Nachtergaele expressou, no já sagrado palco do Palácio dos Festivais, seu sentimento de devoção ao cinema brasileiro - na sua opinião, o melhor do mundo. E arrematou: Mal tinha começado o primeiro final de semana do 52º Festival de Cinema de Gramado quando o ator e realizador Matheus Nachtergaele soltou uma das frases definidoras desta edição do evento. Demonstrando sincera alegria com o, entregue a ele neste ano como reconhecimento à trajetória de destaque no audiovisual brasileiro, Nachtergaele expressou, no já sagrado palco do, seu sentimento de devoção ao cinema brasileiro - na sua opinião, o melhor do mundo. E arrematou:

"Para mim, o cinema que eu amo, essa coisa da sala de cinema, é cada vez mais um lugar de livre oração. Cada filme é uma oração. Nesse mundo que eu defendo e acredito, os festivais serão, cada vez mais, como pequenas igrejas, onde iremos para rezar o cinema brasileiro. E Gramado será nossa Catedral."

A força da imagem evocada por Nachtergaele não apenas arrancou aplausos comovidos dos presentes naquela noite de sábado, mas permaneceu, de certo modo, na imaginação de todos e todas que circularam pelas atividades do Festival nos dias seguintes. Havia, de fato, um sentimento de causa em comum no ar, uma certeza silenciosa (mas nem por isso menos convicta) de que estar ali, naquela Gramado, naquele ano, naquela edição do Festival, tinha um tanto de profissão de fé.

Com o cinema brasileiro ainda sacudindo a poeira depois do tombo provocado pela pandemia, e com o Rio Grande do Sul ainda tentando compreender o real impacto humano e econômico das enchentes de maio, havia a possibilidade concreta - silenciosa, porque de certas coisas não se fala em voz alta, mas ainda assim concreta - de que o Festival fosse adiado. Seria a primeira vez, em mais de cinco décadas, que o mês de agosto não teria um Festival de Cinema de Gramado. E essa perspectiva assustava toda a cadeia produtiva do cinema brasileiro - não apenas pelos óbvios prejuízos artísticos e financeiros, mas também pela simbologia sombria que o cancelamento traria. Se nem Gramado pudesse nos dar a certeza de que estará sempre lá, o que nos restaria?

Mas Gramado esteve lá. Com redução no número de convidados, menos celebridades desfilando no tapete vermelho, uma programação mais enxuta no Palácio dos Festivais. Mostras competitivas de Curtas-Metragens Brasileiros e Longas-Metragens Documentais foram mantidas em exibição no Canal Brasil. E com menos turistas, também, em especial pela paralisação das atividades no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ainda assim, esteve. E, tendo estado, projetou a certeza de que continuará estando - uma dedução lógica que, quem sabe, é a grande afirmação da edição 2024 do principal evento do cinema brasileiro.

"Neste momento, a simples manutenção do Festival de Cinema é muito importante para o turismo de Gramado, mesmo que nesse ano específico o turismo não seja tão acentuado (devido às enchentes)", diz Marcos Santuário, um dos curadores do Festival deste ano. "Mas quem não pôde vir este ano vê que o evento aconteceu, e isso mantém a possibilidade de que venha para Gramado em 2025 ou 2026. O mesmo raciocínio vale para o cinema. Tanto na pandemia, quanto agora com as enchentes, poderia ter sido dito 'não, nessas condições não podemos fazer (o Festival)', e isso se entenderia. Creio que haveria uma compreensão generalizada. Mas Gramado entendeu que era importante manter, que havia algo a ser dito a partir de uma demonstração de resiliência, tanto antes quanto agora."

Foram nove dias em que a cidade da Serra Gaúcha cumpriu, uma vez mais, seu papel de certeza inabalável no cinema brasileiro. Como a catedral sugerida na imagem poética de Matheus Nachtergaele, foi um ponto a ser alcançado ao fim da jornada - talvez não tão solene e vetusta quanto a figura de linguagem sugere, mas certamente capaz de abrigar dentro de si todas as almas que buscam o cinema brasileiro como força de oração.