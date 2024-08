Opinião: poderosa alegoria do patriarcado, "O Clube das Mulheres de Negócios" quase consegue ser um grande filme

De Gramado

Em certo sentido, O Clube das Mulheres de Negócios, longa-metragem que abriu a mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado em 2024, é vários filmes em um só. Tantas são as camadas na obra dirigida por Anna Muylaert que é possível assistir (e sentir) o filme de formas totalmente distintas, como se o espectador entrasse em uma casa de espelhos e não soubesse o que pensar a respeito retorna ao mundo lá fora. A partir de uma premissa potente e interessante - a inversão de posição de homens e mulheres na estrutura patriarcal de poder, de forma que as mulheres assumam papeis de opressão hoje naturalmente associados aos homens - atinge seu alvo, e gera um filme digno da ótima filmografia de Anna Muylaert, que será lembrado por qualquer um que o assista, por muito tempo. Pena mesmo que algumas decisões e inconsistência prejudiquem o longa enquanto obra cinematográfica, impedindo-o de ser o filme extraordinário que, talvez, tenha estado muito perto de se concretizar.

Anna Muylaert é uma cineasta autoral, dotada de uma fidelidade plena e intransigente (no bom sentido) a suas ideias, e O Clube das Mulheres de Negócios - uma comédia com elementos slasher, ou um drama social com momentos de sátira e filme de horror, ou simplesmente uma "chanchada macabra", como ela própria o descreve - é marcado, de ponta a ponta, por essa disposição. Não resta dúvida de que esse é seu longa mais ousado, e o que causará as mais intensas discussões.



Para começo de conversa, não é muito fácil resumir o enredo do filme, que toma como cenário um gigantesco clube particular, na qual algumas das mulheres mais poderosas do Brasil (interpretadas por rainhas do cinema nacional como Louise Cardoso, Irene Ravachi, Cristina Pereira, Grace Gianoukas e Ítala Nandi) se reúnem para uma celebração cheia de excessos. É uma realidade na qual o Brasil segue em seu papel de dinheiro para roubar e lenha para queimar, mudando apenas o gênero das detentoras do poder - e das vítimas do opressão e apagamento, representadas em homens submetidos à posição de brinquedos sexuais ou seres sem alma obrigados a manter uma postura recatada e do lar. Nesse clube gigantesco, que é o Brasil inteiro, uma dupla de repórteres, representados por Rafael Vitti e Luís Miranda, começa a desvendar as vilanias no subsolo do poder. E então, além da reação crescente dos oprimidos, acontece também uma reação da natureza explorada: a partir da fuga de algumas onças criadas na propriedade, a ordem de poder começa a ruir, e o longa avança da comédia (muitas vezes mais incômoda do que engraçada) para o horror sanguinolento.