Opinião: apesar dos tropeços, 'Barba Ensopada de Sangue' é bom filme a serviço de uma boa história

Às vezes, tudo de que precisamos é um bom filme. Afinal, o que é o cinema senão a oportunidade de sentar na poltrona, mergulhar na tela e no som e deixar-se levar por uma boa história? Desde o início, sabia-se que Barba Ensopada de Sangue, novo longa de Aly Muritiba, teria uma boa história para contar - afinal, o livro de Daniel Galera que serviu de base ao roteiro é uma das obras mais marcantes da recente literatura brasileira. Talvez o resultado final na telona não seja o potencial clássico do cinema brasileiro que alguns antecipavam (eu, pessoalmente, não acho que seja), mas grandes obras literárias também podem resultar em dolorosos fracassos em forma de película, e isso não passa nem perto de ser o caso. Capturando muitos dos principais elementos da obra de Galera, e dando a eles um tratamento e interpretação coerentes com sua assinatura de diretor, Muritiba consegue criar um filme que conta muito bem a sua história - embora não esteja livre de ressalvas.





O longa explora o impacto da presença de Gabriel (Gabriel Leone, em muito boa atuação) em uma pequena cidade de pescadores do litoral de Santa Catarina, assombrada pelas memórias em torno do avô do forasteiro, apelidado Gaudério e cuja simples menção provoca ódio e repulsa entre os moradores. Gabriel, jovem cheio de rancores que recentemente perdeu o pai e está rompido com o irmão, está lá para vender a casa que pertenceu ao avô, e para tentar entender parte dos mistérios que envolvem sua família. Enquanto começa a se envolver com uma agente de turismo local, Jasmin (Thainá Duarte), o 'neto do Gaudério' vê a hostilidade daquela comunidade assumir contornos cada vez mais perigosos, em um clima de mistério e um toque de sobrenatural.



De forma compreensível, Aly Muritiba tomou algumas liberdades com relação ao livro de Galera - uma das principais, sem dúvida, foi excluir todo o preâmbulo da história, na qual o pai dá as coordenadas básicas para a busca que o filho exercerá dali para frente. A sequência chegou a ser rodada, com Nelson Diniz no papel do pai, mas foi excluída dos cortes finais. É uma opção arriscadíssima, mas que funciona razoavelmente bem, na medida em que centraliza a ação no ambiente litorâneo e segura o foco do espectador nos dramas e mistérios que ali ocorrem. Da mesma forma, a decisão de transformar a comunidade inteira em antagonista (algo que está no livro, mas em uma dimensão bem menos drástica) contribui para o clima de suspense e constante ameaça, deixando quem assiste em constante estado de alerta. O relativo esvaziamento da função de Beta, a simpática cachorrinha malhada que acompanha Gabriel na jornada, talvez tire do filme alguns momentos de charme e alívio cômico (e de algumas agonias também), mas é compreensível diante das escolhas estéticas e narrativas do diretor.



Um dos maiores desafios de transformar Barba Ensopada de Sangue em filme está, justamente, em um de seus maiores méritos: a impactante cena na qual Gabriel, no auge das hostilidades contra si, deixa-se possuir pelo papel de Neto do Gaudério. É uma sequência primorosa, dotada de brutal beleza e apuro estético, na qual Gabriel Leone atinge um dos momentos máximos de sua carreira até aqui - e que cria ao filme um problema, na medida em que ainda há muito a ser dito e contado depois desse clímax. Diante dessa necessidade, Aly Muritiba optou por uma condução bastante conservadora nas cenas finais, com um sabor inequívoco de seriados para streaming - além de um desfecho que, na telona, parece apressado e esvaziado da potência simbólica e espiritual desejada. Nem tudo que amarra bem em texto, amarra bem na tela - e o final do filme acaba ficando aquém do bom (por vezes, excelente) resultado do restante da película.