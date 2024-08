'A Transformação de Canuto' é o melhor longa gaúcho do Festival de Gramado 2024

De Gramado

Foram anunciados, na noite de sexta-feira (16), os vencedores da Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos do 52º Festival de Cinema de Gramado. A Transformação de Canuto, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho, foi o grande vencedor da noite. O filme, centrado em uma pequena comunidade Mbyá-Guarani na fronteira com a Argentina, foi escolhido como melhor Filme da mostra, e recebeu também os Kikitos de melhor Ator, Fotografia e Direção.



Foram, ao todo, 11 categorias premiadas, além da menção honrosa concedida ao diretor e ator Rafael Corrêa, de Memórias de um Esclerosado. O vencedor de Melhor Filme também recebeu o Prêmio TV Brasil de Exibição, que paga R$ 50 mil em licenciamento para a exibição do longa na grade da emissora.



VENCEDORES DA MOSTRA SEDAC/IECINE DE LONGAS-METRAGENS GAÚCHOS



Melhor Filme

A Transformação de Canuto, de Ariel Kuaray Ortega e Ernseto de Carvalho



Melhor Direção

Ariel Kuaray Ortega e Ernseto de Carvalho, por A Transformação de Canuto



Melhor Ator

Fabrício Benitez, por A Transformação de Canuto



Melhor Atriz

Cibele Tedesco, por Até que a Música Pare



Melhor Roteiro

Thais Fernandes, Rafael Corrêa e Ma Villa Real, por Memórias de um Esclerosado



Melhor Fotografia

Camila Freitas, por A Transformação de Canuto



Melhor Direção de Arte

Adriana do Nascimento Borba, por Até que a Música Pare



Melhor Montagem

Jonatas Rubert e Thais Fernandes, por Memórias de um Esclerosado



Melhor Desenho de Som

Kiko Ferraz, por Memórias de um Esclerosado



Melhor Trilha Musical

André Paz, por Memórias de um Esclerosado



Juri Popular

Infinimundo