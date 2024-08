Mariëtte Rissenbeek é homenageada com Kikito de Cristal e elogia longevidade de Gramado

De Gramado

Pela primeira vez, o Troféu Kikito de Cristal foi entregue a uma personalidade de fora do Brasil. Na quinta-feira (15), a produtora Mariëtte Rissenbeek, diretora executiva das últimas edições da Berlinale (uma das maiores mostras cinematográficas do mundo) foi homenageada com a honraria, concedida a nomes significativos do mundo do cinema. A escolha da holandesa dialoga com o bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, na medida em que ela coordenou durante anos o prestigiado festival alemão, e indica os esforços da organização do Festival de Cinema de Gramado em ampliar as trocas com outros eventos cinematográficos ao redor do mundo.





Como parte do processo da homenagem, a pessoa agraciada em determinado ano participa da confecção da estatueta que será entregue no ano seguinte. Antes de receber o troféu confeccionado pela atriz Alice Braga no ano passado, Rissenbeek participou do processo e, na sequência, atendeu jornalistas em uma entrevista coletiva. Entre outras declarações, a produtora (que deixa a Berlinale a partir deste ano para dedicar-se a projetos pessoais) exaltou a criatividade e ousadia do cinema brasileiro, reforçando o profundo respeito que as produções do nosso País recebem nos grandes festivais europeus, e admitiu não conhecer anteriormente o Festival de Gramado - após ser convidada a receber a homenagem, Rissenbeek pesquisou sobre o evento e impressionou-se de ele estar chegando à sua 52ª edição. Leia mais: Opinião: filme rachado em dois, 'Cidade; Campo' sofre pela falta de coesão Como parte do processo da homenagem,. Antes de receber o troféu confeccionado pela atrizno ano passado, Rissenbeek participou do processo e, na sequência, atendeu jornalistas em uma entrevista coletiva. Entre outras declarações, a produtora (que deixa a Berlinale a partir deste ano para dedicar-se a projetos pessoais), reforçando o profundo respeito que as produções do nosso País recebem nos grandes festivais europeus, e admitiu não conhecer anteriormente o Festival de Gramado - após ser convidada a receber a homenagem, Rissenbeek pesquisou sobre o evento e impressionou-se de ele estar chegando à sua 52ª edição.