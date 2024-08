Vanerão é popular nos bailes gaúchos e também embala sucessos sertanejos

João Vicente Ribas, especial para o JC *

Um dos maiores sucessos internacionais da música brasileira no início deste século foi a canção Ai se eu te pego, do sul-mato-grossense Michel Teló. Além de marcar o estouro do sertanejo pop, fez o mundo inteiro dançar um ritmo típico do Rio Grande do Sul, a vanera.

Esse intercâmbio já vinha ocorrendo há anos, em bailes, rodeios e programas de televisão, a partir de nomes como Berenice Azambuja, Gaúcho da Fronteira e Tchê Garotos. Suas performances enérgicas e brincalhonas já alcançavam a simpatia do público e dos músicos de outras regiões do País desde os anos 1980 e 1990.

A influência e as origens da vanera são o tema da quinta reportagem da série Gêneros Musicais Gaúchos, do Jornal do Comércio. Sua popularidade é abordada por herdeiros de músicos tradicionais e por tocadores de bailes que extrapolam o território gaúcho.

Tio Bilia (Santo Ângelo, 1906-1991), conhecido como o Rei da Oito Baixos, foi um dos nomes icônicos da vanera no Estado. Da região das Missões, também surgiu a família Guedes, que mantém o legado musical do ritmo até hoje.

Vanera, vanerinha e vanerão têm o mesmo compasso binário (célula rítmica formada por dois tempos: um pulso forte, outro fraco). De acordo com Elvio Alberto Walter, pesquisador responsável pela série 50 anos de Nativismo (Henrique de Freitas Lima, 2022), a diferença entre as três variações é o andamento. "A vanerinha é um pouco mais rápida que a vanera e um pouco mais lenta que o vanerão. São dançadas com uma marcação de 2 e 2, ou seja, dois passos para a esquerda, dois passos para a direita e sem figurações. Por essa simplicidade, o seu sucesso", explica.

Uma das músicas mais famosas, É disto que o velho gosta, potencializou a popularização do do gênero em todo o País. Composta pela porto-alegrense Berenice Azambuja e gravada por Gaúcho da Fronteira, foi regravada também por grandes nomes da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó e Sérgio Reis.

Em depoimento a Henrique Mann, na pesquisa Som do Sul (2002), a autora, falecida em 2021, afirmou que o vanerão se identifica muito com outros ritmos brasileiros e revelou que gostava de misturar. "A música do Rio Grande do Sul tem ótimos compositores, mas o feijão com arroz enjoa um pouco. Então, boto forró, xaxado e até rock nas minhas músicas para inovar e, dentro do possível, sem fugir do tradicionalismo. Acho que isso leva a nossa música mais adiante, mais conhecida no Brasil."

Berenice Azambuja abriu cancha para que as mulheres adentrassem esse campo dos bailes, dominado por gaiteiros e conjuntos masculinos. Recentemente, no Instagram, a cantora sapucaiense Su Paz publicou um vídeo reverenciando cinco vaneras cantadas por mulheres. Ao lado do clássico de Berenice, citou Abrindo a cordeona, com Marinês Siqueira, Gaita e violão, com Mary Terezinha, Bem gaúcha, com Analise Severo, e Feio apaixonado, com Kauanny Klein e ela mesma.

Su Paz acredita que a música gaúcha está vivendo um novo momento. "Uma página se vira, agora está chegando uma leva de novas compositoras que refletiram sobre como entrar em novos espaços, escrevendo seu ponto de vista. Também no ritmo da vanera, a gente vê várias mulheres puxando grupos de baile, o que não se via antigamente", afirma.

Assim, a popularização da vanera no Brasil deve muito a Berenice Azambuja. De acordo com Su Paz, ela é uma referência de um dos ritmos mais representativos da cultura do Rio Grande do Sul. Ritmo que aprendeu a cantar nos momentos alegres, no churrasco de domingo, tomando um mate com a família e, principalmente, nos bailes.