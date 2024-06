Fechamento do Salgado Filho gera perda bilionária a setores que dependem do aeroporto

paralisação do Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre, pode gerar prejuízo de até R$ 3,2 bilhões na economia gaúcha. A estimativa considera sete meses em que o complexo pode ficar "fora do ar", segundo projeção comunicada pelo governo federal e pela concessionária Fraport Brasil. Estudo do governo do Rio Grande do Sul aponta que a, pode gerar. A estimativa considera sete meses em que o complexo pode ficar "fora do ar", segundo projeção comunicada pelo

Fraport condiciona a reabertura à extensão dos danos à pista e aos equipamentos e quanto tempo pode levar para a restauração das condições de voos, seguindo regras de segurança e normas da aviação para os terminais aeroportuários. O prazo de outubro também está em foco, mas dependente das mesmas variáveis - infraestrutura. A empresa e quanto tempo pode levar para a restauração das condições de voos, seguindopara os terminais aeroportuários. Otambém está em foco, mas dependente das. A empresa vai apresentar diagnóstico ao governo . O Salgado Filho fechou em 3 de maio.

A simulação feita pela assessoria ao governador Eduardo Leite trabalha com perdas entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,2 bilhões, ou 0,4% a 0,5% do PIB, sem a operação, que afeta viagens e transporte de cargas, de junho a dezembro.

terminal de passageiros são 80 operações, desde alimentação a locadoras e lojas de vestuário. A Renner tem filial no local. A rede Casa do Pão de Queijo demitiu cerca de 30 funcionários que atuavam em quatro lojas da marca no aeroporto da Capital. Somente no, desde alimentação a locadoras e lojas de vestuário. A Renner tem filial no local. Acerca de 30 funcionários que atuavam em quatro lojas da marca no aeroporto da Capital.

De janeiro a abril, por exemplo, o Salgado Filho registrou fluxo de 2,2 milhões de pessoas em voos. Diariamente, o complexo vinha tendo, antes do fechamento, 140 a 150 ligações em média por dia.

Base Aérea de Canoas (Baco), na cidade ao lado da Capital, é a alternativa mais direta ao aeroporto porto-alegrense, mas fica muito distante da frequência e capacidade de operação do terminal que é hub da malha ada aviação nacional. Até agora são cinco voos de Azul, Gol e Latam, que dobram com ida e volta, mas que não têm frequência diária. Novos voos serão inseridos a partir do fim de junho. Hoje a, na cidade ao lado da Capital, é a, mas fica muito distante da frequência e capacidade de operação do terminal que é hub da malha ada aviação nacional. Até agora, que dobram com ida e volta, mas que não têm frequência diária. Novos voos serão inseridos a partir do fim de junho. Azul e Latam Gol já divulgaram novos dias e horários das ligações com São Paulo.

A estimativa do Estado considera perda média mensal de R$ 360 milhões a R$ 460 milhões. A conta abrange efeito para a receita em diversos segmentos comerciais e de serviços influenciados e dependentes da disponibilidade do complexo.

Na lista, estão impactos para a venda de companhias aéreas, lojas, hotéis, locadoras, estacionamentos, aviação executiva, combustíveis, táxis e e aplicativos de transporte, impostos e cargas