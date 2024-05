Base aérea e mais de 300 voos extras tentam suprir fechamento do Salgado Filho

Fraport Brasil, concessionaria do Salgado Filho, e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) montam plano para a Base Aérea de Canoas (Baco) receber aeronaves com passageiros.

As medidas são fundamentais, mesmo que com limitação, para dar conta de parte do tráfego que iria para a capital gaúcha. A expectativa é que o complexo de Porto Alegre fique mais tempo fechado, devido ao impacto da inundação que cobre pista e parte do terminal. Os danos à pista e a equipamentos, como esteiras de bagagem, ainda não podem ser calculados.

O prazo para reconstruir a infraestrutura e substituir equipamentos deve ser bem maior que o limite de 30 de maio, repassado pela concessionária à agência reguladora.

Em nota sobre a expansão da malha para aeroportos alternativos nos estados do Sul, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) cita o "fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por tempo indeterminado".

O aeroporto da Capital fazia, antes de fechar, em média, mais de 150 voos ao dia e vinha em crescimento ascendente do tráfego. Abril fecharia em mais de 600 mil passageiros transportados. Para maio, a Fraport trabalhava com 700 mil de fluxo. Tudo foi literalmente água abaixo.

Azul, Gol e Latam anunciaram ampliação de voos até 30 de maio. Os planos devem mudar semana a semana. As aéreas encaram as respostas à grave limitação na infraestrutura aeroportuária do Sul como força-tarefa. Os terminais que estão sendo cruciais para compensar a ausência completa do complexo porto-alegrense são os de Caxias do Sul, no Estado, e Jaguaruna e Florianópolis, no estado vizinho.

Sobre a preparação da Baco, a Abear diz que a estrutura "passará por uma avaliação técnica conjunta da Anac e Fraport". O maior desafio será garantir os requisitos de operação e segurança da aviação comercial. A previsão é de fazer cinco voos diários. O esforço agora é de começar os voos em "poucos dias".

A Azul oferta mais de 150 voos extras englobando Santo Ângelo, Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria, Curitiba e Florianópolis e Viracopos, em Campinas. Aeronaves Embraer-E1 e ATR 72-600, para 118 e 72 pessoas, respectivamente, estão sendo usadas.

A Gol projeta mais 122 voos para Caxias do Sul, Florianópolis e Passo Fundo (PFB) e vai usar aviões maiores no terminal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Latam adicionou 46 voos extras semanais entre São Paulo e os aeroportos de Jaguaruna e Florianópolis, e Caxias do Sul. Guarulhos-Florianópolis-Guarulhos passou de 10 para 14 voos diários. Guarulhos-Jaguaruna-Guarulhos elevou de dois para quatro voos diários. Guarulhos-Caxias do Sul-Guarulhos já tem mais quatro voos semanais, além dos 10 da rota Congonhas-Caxias do Sul-Congonhas.

Malha de voos extras ofertados por Azul, Gol e Latam:

Latam: voos diários adicionais

Guarulhos (GRU) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) x Guarulhos (GRU)

Guarulhos (GRU) x Jaguaruna (JJG)

Jaguaruna (JJG) x Guarulhos (GRU)

Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ)

Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

Mais 4 frequências semanais: Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU) Mais 2 frequências semanais: Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ) e Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

Gol: voos diários adicionais

Congonhas (CGH) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) x Congonhas (FLN)

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) x Galeão (GIG)

Guarulhos (GRU) x Passo Fundo (PFB)

Passo Fundo (PFB) x Guarulhos (GRU)

Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ)

Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

Mais 2 frequências semanais: Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG) Mais 3 frequências semanais: Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG) Mais 1 frequência semanal: Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG) Chapecó: aviões maiores vão atender rotas

Azul: voos adicionais