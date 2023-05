CCR investirá R$ 60 milhões para ampliar capacidade de aeroportos do RS

A concessionária CCR Aeroportos vai fazer aportes de quase R$ 60 milhões em três terminais gaúchos. Os investimentos nos aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana vão permitir a expansão de capacidade, com mais voos e maior porte de aviões, por meio de obras nas áreas de passageiros e nas pistas, além de melhoria em instrumentos de auxílio a pousos e decolagens.

O plano foi apresentado pelo CEO da concessionária, Fábio Russo, em reunião com o governador Eduardo Leite, secretários da Casa Civil, Artur Lemos, e de Logística e Transportes, Juvir Costela, e do líder do governo e presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado Frederico Antunes, no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (4).

Os três complexos aeroportuários foram arrematados em leilões em 2021. A CCR assumiu os terminais no começo de 2022. A concessão prevê ações de melhorias, mas a lista indica que a empresa quer acelerar a capacidade de operação, principalmente em Pelotas e Uruguaiana.

Segundo dados que a coluna teve acesso, serão R$ 59,6 milhões para as estruturas. O aeroporto Ruben Berta, de Uruguaiana, terá R$ 17,6 milhões, o Aeroporto João Simões Lopes Neto, de Pelotas, outros R$ 17,8 milhões e o terminal Gustavo Kraemer, de Bagé, R$ 24,2 milhões, o maior volume de recursos.

Russo informou, no encontro, que as obras devem começar em junho e julho.

“A intenção da CCR Aeroportos é não apenas a melhoria estrutural, mas também adequação para que os aeroportos consigam se modernizar e receber mais voos no Rio Grande do Sul”, afirmou o executivo na reunião.

O que a CCCR prevê para os aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana

Bagé:

Valor: R$ 24,2 milhões

Adequação de Resas (áreas de escape de aeronaves)

Novo pátio de aeronaves para 2 posições C

Nova taxiway de acesso ao novo pátio

Pequenas adequações do Terminal de Passageiros para atender ao Cessna

Implantação de PAPI na cabeceira 24

Geração de 70 empregos diretos durante as obras



Pelotas:

Valor: R$ 17,8 milhões

Adequação da Resas

Adequação de sinalização de pátio de aeronaves para 3 posições C

Reforma e ampliação do terminal de passageiros para melhor operação de B737-700

Implantação de PAPI na cabeceira 24

Aumento da área de Terminal de Passageiros para operação do B737-700

Geração de 66 empregos diretos durante as obras

Uruguaiana: