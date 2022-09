Aeroportos de Pelotas e Uruguaiana recebem novas rotas da Azul

A Azul Linhas Aéreas anunciou 26 novas rotas nacionais que passam a compor a sua “Super Malha” em nove aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, nos estados de Goiás, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No território gaúcho, os aeroportos de Pelotas (PET) e Uruguaiana (URG) somam duas novas rotas sazonais com destino para Florianópolis.

Serão em média duas decolagens semanais do complexo pelotense para a cidade catarinense e três a partir da estrutura uruguaianense. A iniciativa, além de ampliar a malha aérea de uma das principais operadoras aeroportuárias do País, reforça a oferta de voos regulares e de voos sazonais para atender a demanda da alta temporada de verão entre dezembro de 2022 e o final de janeiro de 2023.

“Os novos voos reforçam o compromisso da CCR Aeroportos de trabalhar junto às companhias aéreas para ampliar o número de rotas e destinos operados nos aeroportos recém-assumidos pela concessionária. A nossa aposta é que será um verão de viagens domésticas”, afirma o gerente de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, Graziella Delicato.

Com o anúncio, reforça a executiva, a CCR aumenta o número de assentos ofertados nos aeroportos sob sua administração. “A oferta passa a ser 28% maior que 2021 e 10% maior que a oferta de 2019, período pré-pandemia”, diz. Somente o aeroporto de Goiânia (GYN), em Goiás, terá sete novas rotas com destino a Salvador (sazonal), Florianópolis, Vitória, Fortaleza, Maceió, Natal e João Pessoa durante todo o ano.

No Paraná, o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu (IGU) se conectará sazonalmente para Belo Horizonte, Salvador, Natal e Cuiabá, e regularmente para Recife, Maceió e Porto Seguro. Já o aeroporto de Londrina (LDB) passa a oferecer Porto Seguro como rota regular e Maceió como rota sazonal. Por sua vez, o aeroporto internacional de Curitiba (CWB) ofertará dois novos destinos sazonais para Porto Seguro e Natal com foco na alta temporada de verão.

Em Santa Catarina, o aeroporto internacional de Navegantes (NVT) passa a operar uma rota regular para Cuiabá, e três sazonais para o Rio de Janeiro, Chapecó e Confins. O aeroporto de Joinville (JOI) ganha uma rota regular para Porto Seguro. Por fim, o Aeroporto de Petrolina (PNZ), em Pernambuco, começa a operar uma nova rota regular para a Serra da Capivara.