Em celebração que uniu família e colaboradores, Rede de Farmácias São João inaugurou loja 1200 e reafirmou seu compromisso com o Sul do Brasil

Rede de Farmácias São João Em uma cerimônia que uniu a família fundadora, colaboradores, parceiros e diversas autoridades, acelebrou um marco histórico nesta quinta-feira (07) com a inauguração de sua 1200ª loja, a 100ª na capital gaúcha. O evento, descrito pelo presidente Pedro Brair como "um dia de glória, um dia de vitória", comemorou a trajetória de mais de quatro décadas que consolidou a empresa como a maior rede farmacêutica do Sul do País.

A Rede de Farmácias São João hoje atende mais de 11 milhões de clientes em cerca de 300 cidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, um crescimento sustentado por uma equipe de mais de 23 mil colaboradores. A nova unidade em Porto Alegre, estrategicamente localizada ao lado do Hospital Ernesto Dornelles, é um símbolo dessa expansão.

Em seu discurso, Pedro Brair reforçou a filosofia que norteia a empresa: “Nosso lema é cuidar da sua saúde, a nossa missão”. Ele destacou que o objetivo é ir além da estrutura física, criando um ambiente acolhedor para todos. "Não adianta nós termos a estrutura e as pessoas não utilizarem”, justifica.

A responsabilidade social, um pilar da empresa, foi evidenciada. O compromisso da Rede de Farmácias São João se manifesta em projetos nas áreas da saúde, educação, segurança, infraestrutura e esporte. Exemplos concretos incluem o repasse de aproximadamente R$ 10 milhões para mais de 10 hospitais e a mobilização para a entrega de 37 carretas com doações durante as enchentes de 2024.

Inauguração da 1200ª loja da Rede São João, em Porto Alegre Evandro OIiveira/JC

Hospital Ernesto Dornelles . O comprometimento da Rede de Farmácias São João foi além da nova filial, manifestando-se em duas frentes: a empresa realizou uma ampla revitalização nas áreas do entorno da farmácia, melhorando o espaço público, e também promoveu obras de melhoria dentro do próprio Hospital. Essa ação está alinhada à visão do presidente Pedro Brair, que na cerimônia destacou o foco na humanização: “Quando nós melhoramos o acesso, isso lhe dá uma sensação de tranquilidade, uma sensação de solidariedade, leveza e de bem-estar”, pontua. A parceria estratégica com a comunidade de saúde foi um dos pilares do evento, materializada na aliança com o. O comprometimento da Rede de Farmácias São João foi além da nova filial, manifestando-se em duas frentes: a empresa realizou uma ampla revitalização nas áreas do entorno da farmácia, melhorando o espaço público, e também promoveu obras de melhoria dentro do próprio Hospital. Essa ação está alinhada à visão do presidente Pedro Brair, que na cerimônia destacou o foco na humanização: “Quando nós melhoramos o acesso, isso lhe dá uma sensação de tranquilidade, uma sensação de solidariedade, leveza e de bem-estar”, pontua.

Para selar esta colaboração, a Rede de Farmácias São João antecipou a doação de R$ 2 milhões em apoio ao Hospital. Os superintendentes da instituição, Sr. Odacir Vicente Binotto Rossato (executivo) e Dr. Cyro Alfredo Soares Pinto Leães (médico), apoiaram a iniciativa, afirmando que as melhorias e a nova loja representam uma estrutura que "soma ao cuidado e ao conforto oferecidos dentro do complexo hospitalar". O próprio Dr. Cyro Leães reforçou o impacto direto do apoio, revelando que o recurso "foi aplicado fundamentalmente na assistência médica e na segurança do paciente", diz.