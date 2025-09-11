Setor de alimentos tem lucro e recuperação histórica em 2025

A Minupar Participações S.A. , holding controladora da Minuano Alimentos , anunciou em seu ITR do 2º trimestre de 2025 a conclusão de um processo de recuperação considerado histórico. Após mais de vinte anos operando com patrimônio líquido negativo, a companhia encerra o semestre com indicadores sólidos e estrutura de capital equilibrada, abrindo caminho para uma nova fase de crescimento.

O grande divisor de águas foi a renegociação da dívida tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacion a l, que resultou na reestruturação e no alongamento dos prazos de pagamento em condições compatíveis com a realidade do negócio. Esse movimento eliminou entraves que por anos limitaram o acesso a crédito e permitiu que o patrimônio líquido da companhia revertesse de R$ 312,1 milhões negativos em dezembro de 2024 para R$ 191,6 milhões positivos em junho de 2025.

Os resultados financeiros também refletem essa virada. No 2º trimestre de 2025, a Minupar registrou lucro líquido de R$ 492,4 milhões , derivado da utilização de prejuízos fiscais e da renegociação da dívida. Ao mesmo tempo, o lucro líquido operacional atingiu R$ 23,8 milhões , revertendo o prejuízo de R$ 11,8 milhões no mesmo período de 2024. A receita líquida somou R$ 116,6 milhões , avanço de 68,5% em relação ao ano anterior, que havia sido fortemente impactado pelas enchentes que paralisaram parte da operação. Já a margem bruta alcançou 29,6% , contra 19,6% no 2º tri de 2024, sinalizando ganhos consistentes de eficiência operacional.

Segundo Tiago Fonseca Siqueira, CFO e Diretor de Relação com Investidores, a publicação do ITR marca oficialmente a conclusão do turnaround: “Este trimestre encerra um ciclo de reconstrução. Com a dívida renegociada, patrimônio líquido positivo e indicadores saudáveis, temos agora condições reais de buscar novas linhas de financiamento e avançar em investimentos estratégicos que estavam represados”, destaca .

Um dos primeiros movimentos dessa nova fase já está em curso: a companhia anunciou investimento de R$ 74 milhões em Lajeado para modernização do parque fabril e aumento da capacidade de produção. O projeto, segundo a administração, é essencial para sustentar a competitividade e viabilizar o crescimento futuro.