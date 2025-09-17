Presidente da Fecomércio-RS recebe Medalha da Ordem Nacional do Mérito Comercial – Grau de Oficial

Na tarde desta terça-feira, 17 de setembro, o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, foi homenageado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Comercial – Grau de Oficial.

A cerimônia, realizada no Rio de Janeiro, destacou o trabalho e a dedicação de Bohn em prol do fortalecimento do setor do comércio, dos serviços e do turismo, além de sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Instituída em 1975, a Ordem Nacional do Mérito Comercial é concedida pela CNC a personalidades e instituições que se destacam pelo impacto positivo no progresso e bem-estar social do País. O grau de Oficial, recebido por Bohn, representa um nível de distinção que está entre os mais altos da honraria, com vagas limitadas a 150 no Brasil.

O Sindiatacadistas-RS parabeniza o presidente Luiz Carlos Bohn por essa importante conquista, que reconhece sua trajetória de liderança empresarial e seu compromisso com o fortalecimento das entidades sindicais e com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e do Brasil.