Sistema Ocergs leva foco em ESG à Expointer 2025

cooperativismo gaúcho assume a vanguarda nas discussões sobre os rumos do setor. Durante a Expointer 2025 Sistema Ocergs Casa do Cooperativismo, um ambiente que funciona como um hub para debates estratégicos. O foco na agenda ESG (ambiental, social e governança) foi uma escolha estratégica. Além de uma programação de painéis, o espaço busca mostrar a proximidade do cooperativismo com o dia a dia das pessoas por meio de exposições e ativações, como o tradicional Mercado SomosCoop, que apresenta produtos de cooperativas gaúchas. Toda a iniciativa é direcionada à sociedade gaúcha, às cooperativas e aos formadores de opinião do Estado. Na maior vitrine da agropecuária latino-americana, oassume a vanguarda nas discussões sobre os rumos do setor. Durante a, oestá com sua tradicional, um ambiente que funciona como um hub para debates estratégicos. O foco na(ambiental, social e governança) foi uma escolha estratégica. Além de uma programação de painéis, o espaço busca mostrar a proximidade do cooperativismo com o dia a dia das pessoas por meio de exposições e ativações, como o tradicional Mercado SomosCoop, que apresenta produtos de cooperativas gaúchas. Toda a iniciativa é direcionada à sociedade gaúcha, às cooperativas e aos formadores de opinião do Estado.

A própria cenografia do local, inspirada nos biomas do Rio Grande do Sul, sinaliza a proposta de conectar a força do campo às novas exigências de um mercado global. Para aprofundar os diálogos, a Casa do Cooperativismo receberá personalidades de referência nacional. A jornalista Giuliana Morrone, especialista em pautas de impacto social, mediará o painel “ESG que transforma”. Martha Gabriel, autora e palestrante internacional sobre inovação, comandará a palestra “O Futuro é Coop”. Completando o grupo, a jornalista Rosana Jatobá, uma das principais vozes sobre sustentabilidade no País, estará à frente de um debate sobre os desafios hídricos e climáticos.

As discussões teóricas ganharão contornos práticos com a apresentação de cases de sucesso de cooperativas gaúchas. A Aurora compartilhará sua experiência com embalagens TetraPak, reforçando o compromisso com a economia circular. A Coasa detalhará suas iniciativas de manejo e cuidado com o solo, que asseguram a produtividade em harmonia com a preservação ambiental.

No campo da competitividade, a Cooperlíquidos irá expor como suas certificações de sustentabilidade se tornaram um diferencial estratégico, enquanto o Sicredi discorrerá sobre o papel do crédito verde. Em um notável exemplo de intercooperação, a Cotripal destacará um projeto de irrigação. A Coprel também participará dos painéis, apresentando soluções em energia para fortalecer o desenvolvimento sustentável.

A agenda de eventos, que ocorre desde o dia 30 de agosto em Esteio, foi estruturada para engajar múltiplos públicos, com parte das atividades gratuitas para os visitantes da feira e inscrições já abertas. A jornada se iniciou em 30 de agosto com o Dia C – Dia de Cooperar. No dia 1º de setembro, a tradição gaúcha e o cooperativismo se encontram na gravação do programa Roda de Galpão, da RBS TV, seguido pelo painel com Giuliana Morrone. O dia 3 de setembro será dedicado ao Comitê Elas pelo Coop RS, com a palestra de Martha Gabriel. A programação se encerra em 5 de setembro com o painel “Água para Alimentar o Amanhã”, mediado por Rosana Jatobá, e um Happy Hour com Propósito, que terá degustação de produtos orgânicos e biodinâmicos de cooperativas, com Guria Natureba.