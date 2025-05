'O Rio Grande do Sul é conhecido por ter mão de obra de qualidade em todas as áreas de atuação'

De Nova York (EUA)

programação da Brazilian Week em Nova York nesta semana À frente da Be8, companhia gaúcha pioneira na produção de biodiesel, o empresário Erasmo Carlos Batistella participa dae foi um dos painelistas do RS Day, evento organizado pelo Invest RS para divulgar as potencialidades e buscar oportunidades de investimento para o Estado. Nesta conversa com o Jornal do Comércio após sua participação no evento, o empresário falou do andamento das obras da planta de etanol em construção em Passo Fundo e elencou os principais atrativos que o Estado oferece a quem quer aqui investir: mão de obra capacitada e comprometimento com as entregas.

Jornal do Comércio- O senhor se junta a outros empresários gaúchos com atuação global para participar do RS Day e expor como é investir no Estado. Como o senhor avalia essa oportunidade e o fato de o evento se tornar uma vitrine do Rio Grande do Sul nos Estados Unidos?



Batistella- Olha, foi uma oportunidade muito importante para mim, para a B8 e certamente também para o Rio Grande do Sul. Esse primeiro evento aqui em Nova York, numa semana tão importante para o Brasil, o Rio Grande do Sul organizou o evento muito bem, onde nós tivemos o setor produtivo, tivemos aqui investidores do Brasil e de várias partes do mundo, especialmente dos Estados Unidos. E acho que a gente conseguiu, espero eu, demonstrar o quanto o nosso Estado tem de oportunidade para investimento, seja na infraestrutura, na agroindústria, na indústria, no agronegócio, e também trazer um pouco das suas características. Especialmente, a qualidade de trabalho do nosso povo.



JC- Pois esse foi também apontado por outros colegas seus de painel como um diferencial competitivo do nosso Estado.



Batistella- Eu acho que isso foi muito destacado aqui e é algo que a gente precisa destacar, a qualidade do trabalho do povo do Rio Grande do Sul.



JC- E qual o senhor considera ser o principal atrativo que o Rio Grande do Sul tem a oferecer para se diferenciar de outros estados e conseguir convencer os investidores a colocarem suas operações no Estado?



Batistella- Eu acho que nós temos vários, mas o principal diferencial, na minha opinião, são realmente as pessoas. A qualidade que nós temos na mão de obra. Foi destacado aqui também o compromisso de quem trabalha, do povo gaúcho em efetivamente fazer as entregas. E isso é um destaque que não é de hoje. O Rio Grande do Sul é conhecido por ter essa mão de obra de qualidade em todas as áreas de atuação. Por quê? Porque nós temos uma boa formação de mão de obra no Sul, é um estado que se destaca. Aqui foi comentado por vários painelistas que o povo gaúcho é um povo que efetivamente faz as entregas. Então, quando ele é demandado, ele faz a entrega. E isso, para o investidor, é fundamental. Fundamental ter mão de obra capacitada e fazer entregas.



JC- E os investimentos que a B8 está fazendo no Estado? Recentemente teve um ato simbólico para marcar o início das obras da usina de etanol em Passo Fundo. Como anda o planejamento e o cronograma dessa obra? E o que impactou as enchentes nesse processo pré-implantação da nova planta?



Batistella- Esse investimento vem também numa ideia de fazer com que o Estado cresça, é um trabalho conjunto, hoje, né? Com certeza, nós estamos fazendo grandes investimentos e eu falei hoje aqui que nós efetivamente confirmamos investimentos de mais de R$ 300 milhões na planta de etanol (até o final de 2026 o aporte previsto é de mais de R$ 1 bilhões) e justamente estamos fazendo investimentos lá porque nós acreditamos no Estado, que é um demandador de combustível e tem uma capacidade de trabalho limpa. Nós começamos a obra após as enchentes, então nós já concluímos toda a terraplanagem, estamos na execução da obra civil e a princípio o cronograma está mantido para o final do ano que vem nós começarmos a produção do etanol.