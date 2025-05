"As pessoas e a qualidade de vida são diferenciais competitivos do RS", diz CEO da CMPC

* De Nova York (EUA)

Um dos empresários convidados pela Invest RS a participar do inédito evento RS Day em Nova York, promovido nesta terça-feira (13), Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, compartilhou ao lado de outros executivos de indústrias gaúchas a experiência de investir e colaborar com o desenvolvimento da economia do Estado. Além de falar da atuação da gigante de celulose, que opera em Guaíba e toca um projeto bilionário de implantação da nova planta em Barra do Ribeiro, ele destacou em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio do os diferenciais competitivos do Rio Grande do Sul e disse que o orgulho de ser gaúcho e a qualidade de vida do Estado são dois dos pontos fundamentais.



Jornal do Comércio - Qual a importância de trazer a experiência do empresariado gaúcho para esse público aqui de investidores e executivos norte-americanos, que têm potencial para consolidar negócios no Rio Grande do Sul ? E qual foi o principal foco de sua participação?

Antonio Lacerda - O RS Day, na sua primeira edição aqui em Nova York, reuniu 100 pessoas aproximadamente para que a gente pudesse discutir o que o Rio Grande do Sul tem de competitividade, o que o Rio Grande do Sul tem a oferecer para atrair investimentos para as indústrias, para as empresas e para o Brasil no final das contas. E um dos principais elementos que traz o Rio Grande do Sul são justamente as pessoas. É a infraestrutura, mas principalmente as pessoas. O sentimento de orgulho dos gaúchos, que o Rio Grande do Sul tem em relação ao seu Estado, isso se traduz em toda a sua relação, com as empresas e com o trabalho.

JC - Esse seria um grande diferencial a ser considerado para o novo investidor no Estado?

Lacerda - Isso para nós é um grande diferencial competitivo para o Rio Grande do Sul, comparado com outros Estados. Esse seria o principal. O que o Rio Grande do Sul tem de maior destaque em relação a outros Estados? Além de atração de talentos, o Rio Grande do Sul traz um componente importante, que é a qualidade de vida. Além de ter excelentes profissionais, o Rio Grande do Sul tem uma excelente qualidade de vida para aqueles e aquelas que optam em morar no Rio Grande do Sul.

JC – O senhor diria que a qualidade de vida é fator preponderante a ser considerado para quem quiser fazer negócios com os gaúchos?

Lacerda - Isso ajuda muitas empresas para que elas possam reter os seus colaboradores, desenvolver as pessoas e fazer com que isso seja uma espiral positiva de progresso.

JC- A CMPC foi responsável pelo maior investimento industrial da história do Rio Grande do Sul, R$ 24 bilhões na nova planta em Barra do Ribeiro. Como está o andamento da obra? Foi impactado pelas enchentes do ano passado?

Lacerda- Houve uma redução, óbvio, na capacidade produtiva, mas a planta continuou operando até a pedido do próprio governo, a pedido do próprio sindicato, para que as pessoas continuassem trabalhando e gerando riqueza para o Estado e para as pessoas, e o novo projeto da CMPC, o Projeto Natureza, que é uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, ele continua a franco vapor, ele continua de acordo com o cronograma, nós continuamos e reafirmamos o nosso comprometimento com esse investimento.