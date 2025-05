Nos EUA, Eduardo Leite defende "movimento de despolarização" política no Brasil

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) defendeu nesta terça-feira (13) que haja um “movimento de despolarização” na política brasileira, em referência aos embates entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação do chefe do Executivo do Rio Grande do Sul ocorreu enquanto ele lidera uma missão gaúcha em Nova York, nos Estados Unidos.

