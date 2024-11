RS marca presença em feira internacional de cadeias de suprimentos na China

Guilherme Kolling, de Pequim



Pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul marca presença na Feira Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (Cisce, na sigla em inglês). O evento está na sua segunda edição e acontece em Pequim.

No último dia de atividades da missão do governo gaúcho na Ásia, a comitiva participou da inauguração do espaço gaúcho, que está no pavilhão de energia limpa, ao lado de gigantes como as empresas chinesas de energia Sinopec e State Grid, e a norte-americana Exxon Mobil. Em 2023, o Estado tinha ficado no pavilhão da agricultura.

A presença em feiras e encontros de relacionamento recorrentes são considerados decisivos para o bom encaminhamento de negócios em países asiáticos. Neste aspecto, o governo gaúcho está seguindo a cartilha, já que esta é a terceira vez que representantes do Executivo estadual estão em solo chinês desde o ano passado. Em 2023, além da presença na Cisce, o governo gaúcho também foi ao gigante asiático para um seminário focado em proteína animal e na liberação de barreiras sanitárias para produtos do agro gaúcho.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que esteve em duas das três agendas na China desde 2023, avalia que essa presença fortalece vínculos, abre mercados e facilita a atração de investimentos. “E os chineses também foram ao Brasil, estiveram, por exemplo, na Expodireto neste ano, e virão de novo em 2025”, observa Polo.

O secretário ainda destaca o momento geopolítico como uma oportunidade, tendo em vista que a China deve enfrentar mais barreiras nos Estados Unidos após a posse do presidente eleito, Donald Trump, e buscará mais espaço em outros mercados.

Neste aspecto, durante a inauguração do estande do Rio Grande do Sul na Cisce, o vice-presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT na sigla em inglês, uma espécie de Apex da China), Yu Jianglong, enalteceu a parceria entre China e Brasil e destacou o encontro dos presidentes Xi Jinping e Lula durante o G-20 no Rio de Janeiro, além dos diversos acordos assinados pelos dois países.

Falando inglês fluente, Jianglong comentou ainda que já esteve no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos e que ficou com uma ótima impressão do Estado, do qual teve uma percepção de que era desenvolvido e bonito.

Foi a deixa para o governador Eduardo Leite convidá-lo a retonrar ao Estado. O chefe do Executivo disse que o Rio Grande do Sul está diferente depois de todo esse tempo, com transformações positivas. Ainda salientou que é o úncio estado brasileiro com estande na feira Cisce, além da importância de conexões com a China, que também é um parceiro comercial fundamental para o Rio Grande do Sul. “Certamente nos encontraremos de novo”, finalizou o governador.

RS deve ampliar presença em eventos internacionais na China

A participação do Rio Grande do Sul na Feira Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (Cisce, na sigla em inglês) deve ser mantida nos próximos anos e até ampliada. De acordo com o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a ideia é, além da participação governamental, ampliar a presença de empresários no evento.

Além do intercâmbio com os chineses ao longo do ano, a ideia é também estar presente em outras feiras. Um dos eventos internacionais mais importantes no gigante asiático é a Feira Internacional de Importação da China (CIEE, na sigla em inglês), que acontece anualmente no início de novembro em Xangai. É o espaço onde o mundo vai mostrar e vender seus produtos para o mercado chinês.

De acordo com o diretor de Promoção Comercial, Investimentos e Assuntos Internacionais da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Evaldo da Silva Junior, a ideia é estar presente também na feira CIEE em Xangai em 2025.