Presidente do Legislativo gaúcho encontra vice-presidente da China

Guilherme Kolling, de Pequim

Com a ausência do governador Eduardo Leite, que cancelou a agenda da manhã em função da crise no sistema penitenciário , o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, representou o Rio Grande do Sul no espaço de autoridades na abertura da Feira Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (Cisce, na sigla em inglês).

Brito teve um breve contato com o vice-presidente chinês, Han Zheng, nome de maior representatividade presente ao evento em Pequim.



O diálogo, após um breve cumprimento, foi lacônico.



Zheng apertou a mão de Brito e perguntou: “E o Lula?”



Nos últimos dias, o presidente brasileiro esteve nas capas de jornais locais ao lado do líder chinês Xi Jinping, em função da realização do G-20 no Rio de Janeiro e de acordos bilaterais firmados entre Brasil e China.