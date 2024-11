Hidrogênio verde segue na pauta durante missão à China

Guilherme Kolling, de Pequim



A China também está na corrida mundial em busca de viabilizar a produção de hidrogênio verde em larga escala. O país faz investimentos para avançar na cadeia do chamado combustível do futuro, produzido a partir de energia renovável.

Cinquenta municípios chineses já têm políticas públicas para o desenvolvimento do hidrogênio verde.



E, além de plantas-piloto, o gigante asiático mantém complexos voltados ao desenvolvimento do hidrogênio verde. Um desses locais é a Zona de Demonstração de Hidrogênio em Daxing, na região onde fica um dos aeroportos internacionais de Pequim.



O local foi visitado por parte da comitiva gaúcha nesta segunda-feira, 25 de novembro. Além de uma apresentação do histórico do espaço criado em 2020, que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, foi apresentado o posto de abastecimento de hidrogênio, voltado a veículos pesados, como ônibus e especialmente caminhões, já que a área fica junto a um hub logístico.



O combustível é produzido em outra região da China e chega até o complexo em Daxing onde é distribuído. Segundo a apresentação feita à delegação do Rio Grande do Sul, trata-se do maior posto de reabastecimento de hidrogênio do mundo, chamado Hypower.

O projeto do governo chinês é avançar na tecnologia e ter milhões de veículos movidos a hidrogênio verde até 2050. A gigante chinesa do setor de energia Sinopec está envolvida na iniciativa.



“Desde que lançamos a política do hidrogênio verde (no RS), estamos visitando diversos players. Aqui temos pesquisa voltada à produção, armazenamento e usos do hidrogênio”, observou a secretária estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, citando o uso do combustível para automóveis, caminhões e até bicicleta.



Além da agenda no complexo em Daxing, a comitiva gaúcha teve diversas agendas relacionadas ao hidrogênio verde no Japão, entre elas, a visita à planta de hidrogênio de Takasago, da Mitsubishi Heavy Industries, em Himeji.