Eduardo Leite lidera missão no Japão e na China a partir de segunda

a missão do governo gaúcho na Ásia no Japão e na China. A comitiva com mais de 40 integrantes é liderada pelo governador Eduardo Leite e inclui secretários de Estado, parlamentares Começa na segunda-feira, 18 de novembro,. Serão 10 dias de atividades e cerca de 30 agendas. A comitiva com mais de 40 integrantes é liderada pelo governador Eduardo Leite e inclui secretários de Estado,e empresários.

Estados Unidos Argentina Itália e Alemanha Essa é a quarta missão internacional nesta atual gestão – Leite também teve agendas nos(2023),(2023) eem abril deste ano. A viagem à Ásia já estava sendo preparada há meses. De acordo com a assessoria do governo, o momento que consolidou a missão ocorreu em setembro, quando o governador teve reuniões com empresários japoneses e chineses em São Paulo.

Foi uma espécie de "aquecimento", como divulgou o Piratini na época. Foram apresentadas oportunidades de investimento no Rio Grande do Sul em uma reunião com executivos de empresas e diplomatas na Japan House, espaço do governo japonês em São Paulo. Também em São Paulo, dezenas de investidores chineses participaram de encontro organizado pelo CCPIT, escritório de promoção de comércio internacional do governo da China.

Agora, serão realizadas reuniões com grandes empresas desses dois países em suas sedes, focando em atração de investimentos e promoção comercial, além de atividades com governos de províncias (equivalentes a estados) e reuniões focadas em respostas e prevenção a eventos climáticos extremos.

A primeira atividade na segunda-feira será às 7h39min da manhã, quando a delegação embarcará em um trem com destino a Quioto. De lá, o grupo vai à Província de Shiga, que há 44 anos é considerada um "Estado-Irmão" do Rio Grande do Sul. O Convênio de Fraternidade foi assinado em 5 de maio de 1980, de acordo com o Piratini. Devem ocorrer preparativos para marcar os 45 anos em 2025.

Toyota, que tem um centro de distribuição em Guaíba Japan Tobacco International (JTI) Shizen, que planeja parques eólicos no Rio Grande do Sul Na terça-feira, estão previstas reuniões com empresas japonesas que têm operações no Rio Grande do Sul, casos da, e da, que mantém uma planta em Santa Cruz do Sul. A comitiva fica até quinta-feira no Japão, onde também estão previstas reuniões com diplomatas, governos, instituições financeiras e empresas na área de energia, como, e Mitshubishi Heavy Industries.

Já na China, na sexta-feira, o governador terá reuniões com grandes empresas como a multinacional de telecomunicações Huawei e a montadora de carros elétricos BYD. Ambos encontros serão em Shenzhen, cidade no sul da China, onde a delegação também visita o Porto de Yantian.

Os últimos quatro dias serão em Pequim, com evento de divulgação de oportunidades para investir no Rio Grande do Sul, participação em feira, encontros com diplomatas e autoridades governamentais, além novas reuniões com empresas, como Citic Group.

Programação:



Japão – 18 a 21 de novembro

- Reunião com governador da Província de Shiga

- Visita à Embaixada do Brasil em Tóquio

- Encontros com as empresas Toyota, Mitsubishi Heavy Industries, Shizen e JTI

- Troca de experiências com especialistas de instituições focadas em resiliência climática

- Agendas com autoridades governamentais e instituições financeiras japonesas



China – 22 a 27 de novembro

- Reuniões com as empresas Huawei e BYD (em Shenzhen)

- Visita ao Porto de Yantian

- Apresentação de oportunidades da economia gaúcha investidores (Pequim)

- Participação na Feira Cisce, com inauguração de estande do Rio Grande do Sul

- Encontros com empresas GWM e Citic Group

- Visita à Embaixada do Brasil em Pequim

- Agendas com autoridades governamentais chinesas