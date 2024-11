Nove deputados estaduais integram comitiva do governo do RS à China e ao Japão

governador Eduardo Leite (PSDB) liderará uma comitiva que viajará à China e ao Japão entre os dias 18 e 27 de novembro. No grupo, estarão mais de vinte representantes do Rio Grande do Sul, incluindo secretários de Estado e deputados estaduais. Na Assembleia Legislativa, a presidência será passada temporariamente para a deputada Eliane Bayer (Republicanos) entre os dias 18 e 27 de novembro. No grupo, estarão mais de vinte representantes do Rio Grande do Sul, incluindo secretários de Estado e deputados estaduais.na quarta-feira (13) para que o atual líder Adolfo Brito (PP) possa acompanhar a missão ao Leste da Ásia.

Já no Executivo, o vice-governador gaúcho Gabriel Souza (MDB) permanecerá no comando do Estado. Ele assumiu a chefia do Piratini no sábado (09), quando Leite se ausentou para realizar um curso de segurança pública em Nova York, nos Estados Unidos. O tucano apenas retornará ao governo gaúcho no dia 28 de novembro, quando retorna da visita à Ásia.

Confira a comitiva gaúcha à China e ao Japão:



Deputados estaduais:

Adolfo Brito (PP - Presidente)

Airton Artus (PDT)

Airton Lima (Podemos)

Delegada Nadine (PSDB)

Luiz Fernando Mainardi (PT)

Frederico Antunes (PP)

Dr. Thiago Duarte (União Brasil)

Professor Issur Koch (PP)

Vilmar Zanchin (MDB)

Comitiva do Poder Executivo