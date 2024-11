A deputada estadual Eliana Bayer (Republicanos) assumirá a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por 10 dias. A parlamentar assume o cargo de Adolfo Brito (PP), que parte para uma viagem internacional.

Quando assumir a presidência, Eliana será a primeira representante do partido Republicanos a estar à frente do Parlamento gaúcho. A posse está marcada para a quarta-feira (13), às 11h30, no Gabinete da Presidência, no Palácio Farroupilha.