Dois restaurantes gaúchos testam embalagem biodegradável na entrega

A empresa de delivery online iFood está investindo na produção de embalagens biodegradáveis, com fabricação inicial de 500 mil unidades para testes. A iniciativa visa ampliar a contribuição da empresa na sustentabilidade na cadeia do delivery. As bandejas com tampa para transporte de alimentos foram desenvolvidas pela startup parceira GrowPack, que usa tecnologia de ponta para desenvolver produtos que têm como matéria prima a palha do milho e outros materiais compostáveis.

No Rio Grande do Sul, dois restaurantes já estão utilizando as embalagens compostáveis do iFood, a partir da palha do milho, o Charles Pampa, de Porto Alegre e o Johnnie Jack, de Pelotas. "A embalagem é resistente e causa menos impactos ao meio ambiente, tanto durante sua produção, quanto no descarte. Além disso, é uma forma de proteger e conservar os alimentos do delivery, com consciência socioambiental", diz o proprietário do Johnnie Jack, Eduardo Homsi.

