Reciclagem de sucata reduz emissões de carbono em indústria gaúcha

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, é também a maior recicladora de sucata metálica da América Latina. Todo ano, mais de 11 milhões de toneladas de sucata são recicladas e transformadas em aço. Mais de 70% do aço produzido pela Gerdau vem da reciclagem de sucata.

"Desde sua fundação, há 122 anos, a empresa opera com uma matriz produtiva sustentável, principalmente à base de reciclagem de sucata e substituição parcial de carbono de origem mineral por biorredutor, o que sempre a colocou entre as companhias de menor emissão de gases de efeito estufa na indústria do aço globalmente", afirma Cenira Nunes, gerente geral de meio ambiente da Gerdau.

Atualmente, as duas unidades de produção de aço no Rio Grande do Sul - Riograndense e Charqueadas - operam à base de sucata. Segundo Cenira, para cada tonelada de sucata reciclada é evitada a emissão de 1,5 tonelada de CO2 e, sendo essa uma alavanca relevante para a descarbonização do setor.

"A reciclagem da sucata incentiva a transição de uma economia linear para uma visão circular. O uso da sucata ferrosa permite poupar recursos naturais, como água e matérias-primas, reduzindo também o consumo de energia e a necessidade do uso de aterros", comenta.

Como resultado de sua matriz produtiva sustentável, com base na reciclagem de sucata e no biorredutor, a Gerdau possui uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,89 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa a metade da média global do setor, de 1,91 t de CO₂e por tonelada de aço (worldsteel). Para 2031, a meta da Gerdau é diminuir as emissões de carbono para 0,83 t de CO₂e por tonelada de aço.

A empresa possui, também, a ambição de se tornar carbono neutra em 2050. De acordo com Cenira, não existem ainda tecnologias maduras e políticas públicas que possibilitem que a indústria do aço neutralize as suas emissões de gases de efeito estufa. "Neste sentido, a Gerdau quer fazer parte dessa busca, ajudando a moldar o futuro de um setor tão essencial, buscando a redução das emissões de gases de efeito estufa alinhada aos compromissos globais", afirma.

LEIA TAMBÉM: