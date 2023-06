Fábrica de Santa Cruz do Sul é uma das pioneiras em preocupação ambiental

Uma das empresas pioneiras no Estado em preocupação ambiental e social é a Mercur, de Santa Cruz do Sul. Em 2009, a fabricante de derivados de borracha e itens de educação e saúde (como colas, corretivos, andadores, bolsas térmicas, entre outros) iniciou uma mudança de posicionamento fundamentada nos pilares social, humano, ambiental e econômico, consolidando sua virada de chave.

"Buscamos entender qual o nosso papel e o tamanho dessa responsabilidade como indústria naquela época. E como poderíamos construir soluções para diminuir, compensar e quem sabe, regenerar o planeta. A busca de soluções mais sustentáveis passa pela redução dos impactos socioambientais da Mercur", explica Jorge Hoelzel Neto, Facilitador de Direção da Mercur.

Diante desse contexto de mudanças de cultura organizacional, a empresa passou a identificar a cadeia de produção, o consumo e o descarte para potencializar e aperfeiçoar seus processos e os efeitos positivos e eliminar, ou reduzir, os negativos. Dessa forma, desde 2012, reduziu o uso de plástico nas embalagens dos produtos da área da saúde e da educação.

As embalagens de plástico dos produtos para a área da saúde foram substituídas por caixas de papel cartão reciclável, de fonte renovável, muitas com certificação FSC (Forest Stewardship Council ou Manejo Florestal). A certificação FSC identifica a matéria-prima usada em produtos de origem florestal, proveniente de manejo ecológico correto, com condições justas de trabalho e de maneira economicamente viável. Nessas embalagens a impressão é feita com tinta atóxica e o acabamento em verniz à base d'água, para evitar a contaminação ao meio ambiente após o uso e facilitar a reciclagem. Nessa caminhada, entre os anos de 2013 e 2020, a Mercur deixou de utilizar 370 toneladas de plástico. Em 2022, acumulou o montante de 371,6 toneladas de plástico a menos em suas embalagens.

Desde 2015, a empresa é neutra em emissões de carbono. Para a neutralização da emissão do carbono a empresa faz o plantio de árvores nativas, a fim de compensar os impactos negativos que não podem ser reduzidos. Para cada tCO2e (tonelada de CO2 equivalente), são plantadas 6,3 árvores.

Além disso, a empresa adotou outras iniciativas estruturantes, como a redução do uso de água potável em mais de 60% entre os anos de 2009 e 2022, por meio da coleta das águas das chuvas, possibilitam à empresa a fazer o reuso de água em diversos banheiros, por exemplo. Desde 2016, a empresa não faz testes em organismos vivos e realiza ensaios biológicos, um tipo de experimento científico que investiga os efeitos de uma substância em testes in vitro.

Finalmente, desde janeiro de 2023, a Mercur produz 50% de energia da utilizada nas duas plantas da empresa em Santa Cruz do Sul por meio de uma usina solar fotovoltaica. A usina gera 1.600 MWh de energia por meio de 2.690 painéis em uma área de dois hectares. O impacto ambiental causado no local da construção foi compensado com o plantio de árvores nativas em um espaço de preservação da empresa. Foram realocados jerivás e butiazeiros e plantadas 1,2 mil mudas de espécies nativas como compensação. A madeira de eucalipto retirada da área abasteceu a caldeira da empresa por mais de cinco meses.

