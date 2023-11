Jornal do Comércio doa acervo de 90 anos ao Arquivo Histórico de Porto Alegre

Jornal do Comércio formalizou nesta sexta-feira, 17 de novembro, a doação do seu acervo com a coleção de edições nesta sexta-feira, 17 de novembro,para o Arquivo Histórico de Porto Alegre Moyses Vellinho, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. O termo de recolhimento foi assinado no início da tarde no casarão histórico da avenida Bento Gonçalves, onde está localizada a sede do Arquivo Histórico.

90 anos de circulação interrupta do Jornal do Comércio Foram entregues 1.457 volumes encadernados do JC, com publicações de nove décadas do diário de economia e negócios, desde os anos 1930 até 2019. São mais de 20 mil edições. A iniciativa também marca as comemorações dos, fundado em 25 de maior de 1933.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero Houve uma breve solenidade para a assinatura do documento que oficializa a entrega dos volumes. Firmaram o termo o; o secretário municipal de Cultura, Henry Ventura; e a diretora do Arquivo Histórico, Vera Lúcia dos Santos.

O jornalista Paulo Gasparotto, entusiasta da iniciativa, assinou como testemunha. Também prestigiaram o ato a diretora de Patrimômio e Memória da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, Ronice Giacomet Borges; e o editor-chefe do JC, Guilherme Kolling.

Depois de ser transportado de caminhão até o Arquivo Histórico, o material será catalogado e preservado pela instituição. Também poderá ser acessado por pesquisadores e consultado pelo público interessado.

O presidente do Jornal do Comércio agradeceu ao secretário de Cultura, a Gasparotto e aos profissionais da prefeitura de Porto Alegre e do JC envolvidos na iniciativa, salientando a alegria de ver que o acervo será bem cuidado, em condições adequadas de preservação, e que poderá ser acessado pelo público.

as tratativas para a doação da coleção do JC e, mais importante, encaminhar e tirar do papel essa iniciativa”, salientou Giovanni Jarros Tumelero. “Depois de conversas, visitas ao jornal e ao acervo, conseguimos conduzir beme, mais importante, encaminhar e tirar do papel essa iniciativa”, salientou Giovanni Jarros Tumelero.

Henry Ventura observou que “o Arquivo Histórico tem a missão de ser um guardião de toda essa documentação”, contribuindo com a memória da cidade. “Outro dia estávamos comentando como, na coleção do jornal, é possível ver que alguns assuntos se repetem ao longo dos anos. Então, a memória também serve para apreendermos com erros do passado e nos inspirarmos em coisas boas para o futuro”, salientou o secretário da Cultura.

“Essa memória do Jornal do Comércio é muito importante para a cidade. É um jornal muito respeitado, com um carinho enorme por Porto Alegre. E esse gesto do JC pode até inspirar outros que possam doar o acervo para o Arquivo Histórico, que tem um trabalho muito importante”, completou Ventura, destacando o cuidado técnico – com controle de temperatura, por exemplo – e projetos futuros de ampliação do espaço físico da instituição.