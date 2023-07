JC inicia tratativas para doar acervo ao Arquivo Histórico Moysés Vellinho

O secretário municipal da Cultura de Porto Alegre, Henry Ventura, esteve na tarde desta quarta-feira (19) no Jornal do Comércio para conhecer o acervo do JC. São mais de mil volumes encadernados com as edições do diário de economia e negócios ao longo dos 90 anos de circulação ininterrupta do jornal.

Ventura foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero. Na oportunidade, foram iniciadas as tratativas para a doação do acervo do JC ao Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, vinculado à Secretaria de Cultura. No espaço da prefeitura, a coleção de jornais poderá ser consultada pelo público.