Paulo Gasparotto doa acervo jornalístico ao Arquivo Municipal

Ivan Mattos

O jornalista Paulo Raymundo Gasparotto entregou na tarde desta segunda-feira (26) ao Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho seu rico material jornalístico, que engloba o período 1961 a 2015. Preservado por ele, o acervo contém uma parte significativa do desenvolvimento da cultura, arte e vida social de Porto Alegre do qual foi testemunha, além de livros dos quais participou. A ocasião contou com a presença de Gunter Axt, secretário municipal da cultura, de Vera Lúcia Santos, diretora do Arquivo Histórico, Nelson Pacheco Sirotsky, Beth Corbetta, Cida Pimentel e Pedro Meirelles, organizador do acervo. A ideia, segundo Gunter Axt é ampliar o acervo com doações de outros veículos, jornalistas e colunistas que contaram a história da formação e desenvolvimento da sociedade gaúcha ao longo das últimas décadas relatada através dos órgãos de imprensa. Em breve, todo o material estará disponível para consulta e pesquisas. A digitalização do acervo é outra das prioridades da atual gestão do AHMMV.