Estreia na Feira do Livro o filme "Mario Arregui & Sergio Faraco – amizade sem fronteiras"

Será realizada na próxima terça feira (19), às 17h30min, no Auditório Barbosa Lessa, no Edifício Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) uma sessão especial do documentário Mario Arregui & Sergio Faraco – amizade sem fronteiras, com direção de Rafael Valles e narração dos atores Nelson Diniz e Roberto Carnaghi. Após a projeção do filme, será realizado um bate-papo com o escritor e tradutor Sergio Faraco e o cineasta Rafael Valles. A entrada é franca. O filme conta um momento importante na trajetória do atual Patrono da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em 1981, Sergio Faraco entrou em contato com Mario Arregui porque queria traduzir para o português os contos do escritor uruguaio. Começava assim não só a criação dos livros de contos Cavalos do amanhecer (1982) e A cidade silenciosa (1985), mas também uma profunda amizade entre eles, quase toda feita por cartas e que muitos anos depois redundou na publicação do livro Mario Arregui & Sergio Faraco – Diálogos sem fronteira (L&PM, 2009). O único encontro presencial de ambos foi na 28ª Feira do Livro de Porto Alegre, em 1982, quando Arregui veio até a capital gaúcha para lançar o livro Cavalos do amanhecer. Com uma abordagem poética e que procura resgatar fragmentos das cartas e recordações do escritor gaúcho, o documentário obteve o prêmio de Melhor Documentário Experimental no 18º Atlantidoc – Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay (2024).