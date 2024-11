Formação cultural do Estado é tema de lançamento promovido pela Assembleia Legislativa

Coordenada pelos pesquisadores Eduardo Rocha e Henrique Fagundes da Costa, a publicação Influência explora as raízes culturais do Estado, a partir da análise de eventos históricos e características regionais. A obra terá lançamento na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, nesta terça-feira (19), a partir das 19h, no estande da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul na Praça da Alfândega. Assinada pelo pesquisador Henrique Fagundes da Costa e o fotógrafo Eduardo Rocha, a obra tem como apoiador o deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida (PP). O livro aborda desde os primeiros contatos entre colonizadores e povos originários até a consolidação do gaúcho como figura representativa da região. Temas como a presença do cavalo e do gado, centrais para a economia e o cotidiano no pampa, ganham destaque. Outro ponto abordado na obra é a relação entre os gaúchos e o ambiente natural, marcada pela adaptação aos desafios do pampa.