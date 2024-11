Flávio Kiefer lança crônicas com urbanismo contemporâneo

Flávio Kiefer lança o seu primeiro livro de crônicas nesta segunda-feira (18) na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em Cidade Abstrata (Libretos Editora, 244 páginas, R$60,00 na feira), o arquiteto, professor, escritor e poeta propõe uma reflexão sobre formas de habitar a cidade e suas complexidades. Às 17h, acontece um bate-papo com o autor e o jornalista Paulo César Teixeira na Sala O Retrato - Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas 1223). Logo após, às 18h, Kiefer autografa na área central da Feira.Nesta coletânea de textos escolhidos, publicados originalmente no portal Sler, o olhar do autor divaga, busca, reflexiona E se posiciona. Do muito que produziu ao longo dos anos, seleciona e cuidadosamente coleta trechos, desenhando um vitral que está e permanecerá para sempre incompleto. A cidade é longa, e os textos são breves. Na construção do livro, o texto de orelha é escrito por Julia Dantas, o prefácio por Ruth Verde Zein, e as fotografias são de Fabio del Re, Eduardo Aigner, Mário Fontanive e Martin Streibel, além do design e capa de Luiza Rabello. Tudo sob coordenação editorial de Clô Barcellos.Flávio Kiefer é arquiteto, professor, escritor e poeta. Escreveu inúmeros artigos e organizou livros, com destaque para Fundação Iberê Camargo, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2009. É colunista quinzenal da Sler e tem projetos de centros culturais, residenciais e comerciais. É sócio-fundador da empresa Kiefer Arquitetos.