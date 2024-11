Manoel Luiz Varela lança romance histórico sobre o médico grego George Nicholas Papanicolaou

Nesta sexta-feira (15), o escritor Manoel Luiz Varela lança o seu primeiro romance histórico, A Odisseia de Papanicolaou (BesouroBox, 120 páginas). O autor participa de um painel às 15h na Sala O Retrato no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) e às 16h autografa na área central da Feira. O livro está disponível na banca 49.Utilizando a técnica do romance histórico, Manoel Luiz Varela soube injetar sangue nas veias de seus personagens, e apresentá-los ao leitor como seres humanos verdadeiros. Saber que George tocou violino em casas noturnas nos seus primeiros tempos em Nova Iorque, para não passar fome com sua mulher, o Google pode nos informar rapidamente. Viver aquele momento, como se o estivéssemos assistindo, somente na leitura deste livro. O mesmo acontece em muitas outras cenas recriadas pelo autor, como no casamento de George e Andromache, quando descobrimos até porque os gregos costumam quebrar pratos em suas celebrações. O prefácio é de Alcy Cheuiche.Manoel Luiz Morales Varela é médico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972), especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO/1976). Foi editor-associado da Revista de Medicina da Associação da Turma Médica, editor assistente da Revista Científica do HMIPV e editor do Manual de Rotinas em Ginecologia do HMIPV. Publicou Cooperativismo: dos pioneiros de Rochdale aos médicos de hoje (Edigraf, 1996) e Colposcopia e papilomavírus (HPV) (Evangraf, 2009). Publicou ainda 12 crônicas nas Histórias & estórias médicas, da Unimed Porto Alegre.