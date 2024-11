Crônicas de Cláudia Laitano são testemunho da história recente do Brasil

A cronista, jornalista e escritora Cláudia Laitano lança seu terceiro livro dentro da programação da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre no domingo (16). Com edição e design gráfico de Clô Barcellos, Recado dos dias (Libretos Editora, 184 páginas, R$45,00 na feira), traz uma seleção de crônicas de Cláudia Laitano publicadas em Zero Hora nos últimos 10 anos. O lançamento acontece em dois momentos: Às 18h, Cláudia Laitano vai participar de um bate-papo com a psicanalista e escritora Diana Corso, na Sala O Retrato - Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas,1.223). Em seguida, às 19h, ela autografa na Praça Central. O livro pode ser encontrado na banca 32 da Libretos.

Diana Corso, que assina a orelha do livro, observa que o tempo, nessas crônicas, é uma espécie de personagem. As crônicas dão destaque para os eventos que marcaram a década - as manifestações de 2013, a ascensão da extrema direita, a pandemia e outros temas da nossa história recente vistos a partir do perspectiva de uma observadora do cotidiano.

Cláudia Laitano é jornalista, com especialização em Economia da Cultura e mestrado em Literatura Brasileira, ambos pela Ufrgs. Desde 2004, publica uma coluna semanal no jornal gaúcho Zero Hora. Tem dois livros de crônicas publicados, Agora eu era (Record, 2008) e Meus livros, meus filmes e tudo mais (L&PM, 2012).