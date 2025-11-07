Mahindra iniciará obra de nova fábrica de tratores em Dois Irmãos em novembro

as obras para a sua nova indústria em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, no dia 18 de novembro. O evento de lançamento da pedra fundamental está previsto para o local em que será levantada a fábrica: na chamada Estrada no Travessão, situada no caminho entre os distritos industriais do município e da cidade vizinha, Ivoti, às margens da rodovia BR-116. A Mahindra, montadora indiana de tratores, iniciaráno dia 18 de novembro. O evento de lançamento da pedra fundamental está previsto para o local em que será levantada a fábrica: na chamada Estrada no Travessão, situada no caminho entre os distritos industriais do município e da cidade vizinha, Ivoti, às margens da rodovia BR-116.

A informação foi revelada à reportagem pelo prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti, nesta quinta-feira 6 de novembro, durante o evento Mapa Econômico do RS. Consultada, a assessoria de imprensa da empresa confirmou que a obra começará no dia 18.

Até ser definida no município do Vale do Sinos, a instalação da nova planta da Mahindra passou por uma reviravolta. Isso, porque a empresa pretendia expandir sua operação mudando-se para a cidade de Araricá inicialmente, mas teve o licenciamento ambiental barrado pela presença de cursos d'água na região que receberia o projeto.

licença ambiental necessária foi aprovada em Dois Irmãos Hoje, a Mahindra já é a terceira empresa que mais gera arrecadação de impostos na cidade e poderá chegar à segunda posição com a nova fábrica, conforme Meneghetti.

Prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti participou do evento Mapa Econômico do RS, em Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC

A obra será realizada a partir de um investimento de R$ 100 milhões, que será desembolsado ao longo de cinco anos. Do montante, R$ 55 milhões serão destinados à fase inicial do projeto. A estrutura ocupará 42 mil metros quadrados em área construída sobre um terreno de 89 mil metros quadrados.

Conforme informações repassadas pela assessoria de imprensa da Mahindra, a planta prevê, ainda, uma futura expansão de 24 mil metros quadrados. A infraestrutura permitirá triplicar a capacidade produtiva da empresa, que passará a fabricar 9 mil tratores ao ano. Os empregos diretos e indiretos, por sua vez, deverão crescer dos atuais 100 para 300.

A estrutura contará com setores de montagem, lavagem, pintura, secagem, testes e expedição dos tratores. Estão incluídos equipamentos como pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, dinamômetro e sistemas de pintura com controle de emissões atmosféricas.

Ficha técnica

Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Mahindra

Cidade: Dois Irmãos

Área: Indústria