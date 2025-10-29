Axia Energia investe R$ 228,1 milhões na ampliação da Subestação Gravataí

Axia Energia, a maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul, avança na modernização da Subestação Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com investimento de R$ 228,1 milhões, as obras envolvem a atualização de seis grupos de equipamentos de grande porte. A nova infraestrutura ampliará a qualidade de transmissão de energia, reforçando a confiabilidade e a segurança operativa para atendimento da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Denominada ampliação K, o conjunto de melhorias está sendo executado em seis etapas. Na última quinta-feira (23/10), ocorreu a energização de equipamentos da quarta fase da obra, colocando em operação o banco de autotransformadores TF2 (525/230 kV), de 672 MVA de potência. A conclusão das atividades de modernização da ampliação K está prevista para o final de dezembro. Com a finalização das obras, estima-se um incremento total de R$ 36,5 milhões na Receita Anual Permitida (RAP) destinada à Axia Energia.

“Esse investimento robusto na modernização da Subestação Gravataí proporcionará ainda mais eficiência ao atendimento energético da Região Metropolitana de Porto Alegre. Concluímos esta etapa de maneira antecipada frente ao prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), prezando sempre pela qualidade do trabalho e segurança das nossas equipes em campo”, destacou Patrick Cardoso, gerente de Engenharia de Implantação de Transmissão Sul da Axia Energia.

A Subestação Gravataí é considerada uma das mais importantes estruturas de abastecimento energético do Rio Grande do Sul, especialmente da Região Metropolitana de Porto Alegre. O empreendimento conta com três transformadores e 2.016 MVA de potência instalada. Cruzam pelo seu perímetro as linhas de transmissão Caxias e Nova Santa Rita (525 kV), além da conexão com a Subestação Gravataí 2.

Axia Energia é responsável por 17% da capacidade de geração nacional e 37% do total de linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). Atualmente, 100% da capacidade instalada da empresa provém de fontes renováveis, com 81 usinas, sendo 47 hídricas, 33 eólicas e uma solar, reforçando o compromisso com a transição energética.

No Rio Grande do Sul, a Axia Energia é responsável pela operação de um robusto sistema eletroenergético, que reúne importantes empreendimentos de geração renovável, como os complexos eólicos Cerro Chato e Coxilha Negra, e a hidrelétrica Passo São João, além de ampla rede de transmissão, integrando linhas e subestações estratégicas, entre elas Nova Santa Rita, Santo Ângelo, Caxias, Gravataí e Povo Novo.